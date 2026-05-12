Sindicatos espera la llamada de Educación y una oferta al profesorado: "Si no, la huelga indefinida continúa"

Profesores de la educación pública no universitaria durante una manifestación, a 11 de mayo de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España).- Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat de Treballadores i Treballadors del País Valencià (STEPV) asegura que "espera una llamada o una convocatoria" por parte de la Conselleria de Educación para retomar las negociaciones sobre las reivindicaciones del colectivo docente y por las que se ha convocado una huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria en la Comunitat Valenciana desde este lunes.

En concreto, reclama a los responsables de la Conselleria que convoquen una nueva Mesa Sectorial donde se aborde una propuesta sobre todas sus peticiones. "Si no, la huelga indefinida continúa, no nos queda otra", advierte.

El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, manifestó ayer por la tarde en una rueda de prensa que el seguimiento de la primera jornada de huelga había alcanzado el 50,12 por ciento y señalaba que la administración se mantiene abierta a negociar con los sindicatos para que la protesta sea desconvocada, aunque reconocía que "ahora mismo es complicado" y "tendría que haber una cesión por las dos partes".

Al respecto, STEPV, sindicato mayoritario en el sector, subraya que nunca antes la administración había reconocido que el seguimiento de una huelga alcanzara el 50%, aunque la organización afirma que realmente fue "mucho mayor".

El sindicato replica además a McEvoy por decir que STEPV, CCOO y UGT abandonaron la mesa de negociación. Para el sindicato, "la primera persona en abandonar la Mesa Sectorial fue la consellera de Educación, Carmen Ortí".

Ha recordado que el pasado jueves, a las 12.00 horas, "con la reunión en marcha, acudió a una rueda de prensa que ella misma había convocado, dejando al director general de Personal con la responsabilidad de explicar la propuesta retributiva de los famosos 75 euros en tres años".

Después de que se expusiera la propuesta retributiva, prosigue, STEPV preguntó por las propuestas sobre el resto de temas, puesto que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, informó los medios el día antes de que Ortí acudiría a la mesa de negociación con una propuesta sobre todos los temas. "Pero no fue así", ha recriminado.

"FALTA DE PROPUESTAS"

Ante la "falta de propuestas sobre el resto de temas" --como ratios, infraestructuras, plantillas y valenciano-- y ante la propuesta retributiva "claramente insuficiente", STEPV decidió marchar de la mesa sectorial por "incumplimiento de los compromisos del gobierno valenciano y del president de la Generalitat".

"Es cierto que el segundo punto del orden del día era tratar la burocracia, pero el sindicato ya anunció que no aceptaría una fragmentación de la negociación en cuatro meses como intenta imponer la Conselleria", agregan.

A esta entidad le sorprende que el secretario autonómico de Educación (y también la consellera) afirme que depende de los sindicatos volver a la Mesa Sectorial y continuar negociando. "No somos los sindicatos quienes convocamos las mesas de negociación, es la administración quien nos convoca, y todavía no lo ha hecho", expone.

En esta misma línea, hace notar que son los sindicatos quienes están pidiendo una negociación sobre los seis puntos de la plataforma reivindicativa desde el mes de septiembre y son también los sindicatos quienes han estado trasladando a la Conselleria las propuestas sobre cada uno de los temas.

"Somos los sindicatos quienes nos hemos visto obligados a convocar acciones y movilizaciones para que alguien en esa Conselleria atienda las peticiones del profesorado. Y la respuesta de la Conselleria a todo esto son 75 euros en tres años", remarca.

"JUGANDO A DILATAR LA NEGOCIACIÓN"

STEPV denuncia que Educación "continúa jugando a dilatar la negociación lo máximo posible y, además, intenta hacer responsables los sindicatos de no querer negociar cuando quien no para de poner obstáculos es la propia Conselleria que, incluso, está dejando como mentiroso al presidente de la Generalitat".

"Señor McEvoy, señora Ortí, convoquen la Mesa Sectorial lo más pronto posible y lleven una propuesta sobre todas las medidas de la plataforma reivindicativa que el profesorado pueda avalar. Si no, la huelga indefinida continúa, no nos queda otra", concluyen.

Desde STEPV, CSIF, CCOO y UGT --los cuatro sindicatos convocantes-- reclaman a la Conselleria de Educación "la convocatoria inmediata de la Mesa Sectorial para negociar una propuesta sobre los temas reivindicados y un esfuerzo presupuestario por parte del gobierno valenciano para mejorar las condiciones de trabajo del profesorado y de atención al alumnado".

Tras las manifestaciones del lunes, hoy las acciones convocadas han tenido lugar en diversas poblaciones, mercados y calles con iniciativas como pegadas de carteles.

Los próximos días continuarán las movilizaciones, con un calendario que prevé para mañana miércoles concentraciones en el Palau de la Generalitat y en las delegaciones del Consell en Alicante y Castellón, a las 12:00 horas.

Ya el jueves, 14 de mayo, las concentraciones se trasladarán a la Conselleria de Educación y a las Direcciones Territoriales de Alicante y Castellón, también a mediodía, y el viernes se desarrollará "una gran manifestación unitaria" en València, que saldrá a las 12:00 horas de la Plaza de San Agustín.

"En la mano de la Conselleria está convocar los sindicatos a negociar. No hacerlo significa una falta de voluntad por parte de la administración para poner fin al conflicto que ya estaba anunciado desde el mes de octubre y mantener la huelga indefinida sine die", advierten.