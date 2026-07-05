STEPV muestra su apoyo al Sindicat d'Estudiants y condena la "intromisión ilegal" de su sede por Badenas (Vox)

Sindicat d'Estudiants denuncia el "allanamiento" de su sede por el edil de Vox en València Juanma Badenas - SINDICAT D'ESTUDIANTS

VALÈNCIA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato STEPV ha mostrado este domingo su apoyo al Sindicat d'Estudiants y ha condenado la "intromisión ilegal" del concejal de Vox en el Ayuntamiento de València Juanma Badenas a los locales del colectivo.

Así lo ha indicado en un mensaje en su red social de Telegram en el que subraya que el STEPV "hace años que trabaja en infinidad de luchas con el Sindicat d'Estudiants, que también forma parte de la Plataforma per l'Ensenyament Públic, como en la reciente huelga indefinida" en la enseñanza pública no universitaria.

El Sindicat d'Estudiants denunció este sábado que Badenas había "irrumpido ilegalmente" en el local de la asociación estudiantil después de que el viernes por la tarde algunos integrantes del colectivo intentaran entrar en el local y se encontraron "con la cerradura rota".

Tras acceder al interior y visualizar las cámaras de seguridad que tienen instaladas, comprobaron que "el concejal de Vox Juanma Badenas, acompañado de otras dos personas, han irrumpido ilegalmente en él, y se han dedicado a registrar las instalaciones, grabando en video y permaneciendo todo el tiempo que han considerado".

El Sindicat d'Estudiants, que distribuyó en redes sociales las imágenes, señala que el local está cedido por el Ayuntamiento de València en el marco de un programa de colaboración con entidades sociales desde hace más de tres años y anunció que había denunciado este hecho en el juzgado.

Por su parte, la portavoz de Compromís en el consistorio valenciano, Papi Robles, y el del PSPV, Borja Sanjuan, anunciaron igualmente que pondrán los hechos en conocimiento de la Fiscalía y exigieron la dimisión del edil.