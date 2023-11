STEPV traslada a Rovira una "batería" de reivindicaciones: equiparación salarial, estabilidad y menos burocracia

VALÈNCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Representantes del Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) han trasladado al conseller de Educación, José Antonio Rovira, "una batería de propuestas para mejorar las condiciones laborales del profesorado y de la educación". Entre sus peticiones, figuran la reducción de la burocracia, la equiparación salarial, estabilidad del personal docente y la bajada de ratios.

Miembros del sindicato docente se ha reunido con el conseller Rovira y con el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, para tratar temas relacionados con las universidades. Ahora, se han abordado temas relacionados con pública no universitaria y privada-concertada.

Respecto a enseñanza pública no universitaria, STEPV ha abogado por reducir la burocracia, asegurar la estabilidad del funcionariado de carrera mediante el concurso de traslados, la continuidad en el trabajo del profesorado interino, la recuperación del poder adquisitivo, la equiparación salarial del profesorado del cuerpo A2 en el cuerpo A1 y dotar de plantillas suficientes, docentes y no docentes, para atender las situaciones cada vez más complejas que presenta el alumnado (autolesiones, intentos de suicidio, agresiones, etc.).

Otras reivindicaciones son la reducción de las ratios, la creación de, como mínimo, una cuarta dirección territorial para atender correctamente el volumen de profesorado existente, el fomento del valenciano como lengua vehicular en el sistema educativo y el impulso a la construcción y rehabilitación de los centros públicos.

CONCERTADA

En cuanto a enseñanza privada-concertada, el sindicato pide a la administración reactivar el ámbito de negociación del sector (Comisión Seguimiento de la Concertada); acabar de concretar la orden de pago delegado y poder firmar la nueva orden con beneficios sustanciales, sobre todo para las personas trabajadoras de los centros concertados; acabar con la problemática de los impagos en las nóminas; la negociación de las plantillas en el sector adecuándolas a las necesidades de los centros; la reducción de la carga lectiva de los docentes en centros concertados; el abono de la paga de antigüedad (paga 25 años) de oficio, actualmente judicializada; y la actualización de la bolsa de recolocación, entre otros.

Según STEPV, tanto el conseller el secretario autonómico se interesaron para conocer con más detalle algunas de las propuestas planteadas para estudiarlas, como la estabilidad del profesorado funcionario de carrera.

También "garantizaron" --siempre según esta fuente-- que la ordenación de las bolsas de trabajo no se modificará y explicaron las medidas que se están acordando con Sanidad respecto a la enfermería escolar y la salud mental del alumnado.

También explicaron que el recorte presupuestario en el plan Edificant no supondrá que no se construyan centros nuevos o se rehabilitan, sino que se ha ajustado a lo que se prevé ejecutar el año que viene.

STEPV apunta que se mostraron "reticentes" a la reducción de las ratios y, respecto al plurilingüismo, reiteraron que están trabajando la modificación de la ley para que las familias eligen la lengua vehicular, en principio, "con un programa único". A este punto, el sindicato manifestó claramente su rechazo "porque persigue la reducción de la enseñanza en valenciano a la mínima expresión".

Respecto a la concertada, informaron que en el mes de diciembre se convocará la Mesa de Seguimiento para poner en marcha la negociación. En principio, parece que priorizarán el acuerdo de pago delegado reclamado y la desjudicialitzación de la paga de 25 años.