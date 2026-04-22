El subdelegado del Gobierno en Alicante subraya que la regularización es "una medida necesaria y responsable"

El subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, visita la Oficina de Extranjería - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ALICANTE

ALICANTE, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, ha visitado la Oficina de Extranjería para conocer el funcionamiento del servicio y el "refuerzo de medios desplegado" con motivo del proceso de regularización de personas migrantes, que, a su juicio, constituye "una medida necesaria y responsable".

En este sentido, ha aseverado que se trata de personas que "ya viven y trabajan" en España y que "deben poder hacerlo con plenos derechos y garantías". Asimismo, ha destacado que esta iniciativa cuenta con "un amplio respaldo social, político y económico" y ofrece "seguridad jurídica dentro del marco legal vigente".

Pineda ha puesto en valor el papel de las administraciones en este proceso y ha destacado "el esfuerzo de municipios como Elda, Villena, Alcoi o Dolores, que están ofreciendo una atención clara y eficaz a la ciudadanía", según ha señalado en un comunicado la Subdelegación del Gobierno en Alicante.

En este sentido, ha lamentado que "otros ayuntamientos de la provincia como Alicante o Elche", según ha aseverado, "no estén realizando ese mismo esfuerzo en estos momentos" y ha incidido "en la importancia de que todas las administraciones se impliquen de manera coordinada".

"No nos van a encontrar en batallas políticas", ha indicado Pineda, al tiempo que ha resaltado que este proceso necesita "responsabilidad, coordinación y altura institucional", ya que, bajo su punto de vista, "lo importante es que todas las administraciones estén preparadas para atender este proceso de regularización".

Pineda ha destacado que la regularización "no solo favorece la integración, sino que también fortalece" al mercado laboral y "contribuye al sostenimiento del estado del bienestar". "En ningún caso vamos a fomentar la confrontación", ha sentenciado.