El subsecretario de Interior en la dana afirma que no supo nada de la emergencia hasta que recibió el Es Alert

Archivo - Obras de emergencia para la reconstrucción de los puentes de la A-7 sobre el barranco del Poyo, a 30 de abril de 2025, en Quart de Poblet, Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ricardo García, subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior durante la dana --cesó de su cargo a petición propia en 2025--, ha afirmado a la jueza que no supo nada de la emergencia hasta que recibió el Es Alert a las 20.11 horas. Así, se ha desvinculado de la gestión de la riada.

García se ha pronunciado en estos términos en su declaración, en calidad de testigo, ante la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana, que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia. En el procedimiento hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

En su comparecencia, a la que ha acudido con una factura en la que se desgranaban las horas exactas de las llamadas que mantuvo el día 29 de octubre, ha indicado que esa jornada recibió una llamada de Ignacio Lleó, abogado de la Generalitat, a las 20.51 horas, y hablaron durante unos cinco minutos.

Exactamente no recordaba de qué hablaron pero ha mantenido que del contenido del Es Alert no comentaron nada porque eso fue anterior. Ha indicado que hablarían de las posibles medidas limitativas. No obstante, ha remarcado: "No hubiera necesitado preguntar a Ignacio Lleó por las medidas. He tomado en otras ocasiones medidas limitativas de derechos". También ha dicho que no le llamó nadie más planteando un posible confinamiento, ni Pradas ni Argüeso.

Sí ha señalado que mantuvo una llamada con Silvia Soria, con la que mantiene una muy buena relación, para preguntarle si necesitaban algo de la Subsecretaría. Le dijeron que iba a haber un Cecopi y que no necesitaban nada, ha afirmado.

Cuando recibió el Es Alert, ha incidido, fue cuando se puso a mirar los medios de comunicación por si se le necesitaba y ahí fue cuando se enteró de lo de la presa de Forata. Después de hablar con Lleó no habló con nadie más del Gobierno valenciano. En resumen, ha insistido: "Hasta que no recibo el Es Alert no sé nada relacionado con la emergencia".