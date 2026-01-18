Sucesos.- Bomberos extinguen un incendio declarado en un dormitorio de una vivienda de Almàssera

Bomberos sofocan incendio en una vivienda de València
Publicado: domingo, 18 enero 2026 18:18
VALÈNCIA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han intervenido este domingo en un incendio declarado en una vivienda en Almàssera (Valencia), en la calle Doctor Peris, que estaba afectando a un dormitorio.

El incendio ha comenzado a las 15.18 horas. Hasta la zona han tenido que desplazarse dotaciones de bomberos de Sagunt, Moncada, Burjassot Y Sergent de Sagunt.

El fuego, que se ha declarado en el dormitorio de una vivienda de Almàssera, se ha dado por extinguido esta misma tarde, han indicado las mismas fuentes.

