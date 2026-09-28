Sucesos.- Bomberos sofocan un incendio en una vivienda de la Font d'en Carròs

Incendio en vivienda - BOMBEROS

VALÈNCIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han sofocado un incendio declarado en la cocina de una vivienda de la calle Enric Valor de la localidad valenciana de Font d'en Carròs.

El fuego se originó anoche, sobre las 00.20 horas, en la cocina de la casa, ubicada en un tercer piso del edificio.

Hasta la zona se movilizaron dotaciones de Oliva y Gandia que extinguieron el fuego, que no ha afectado al resto de la vivienda. Finalmente, realizaron tareas de ventilación en el edificio. El servicio ha finalizado sobre las 2 horas.