Sumacàrcer registra la temperatura más alta de la Comunitat en un lunes de máximas por encima de 40 grados

Archivo - Una mujer se refresca en una fuente, a 10 de agosto de 2023, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALENCIA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La primera jornada de la ola de calor de esta semana ha dejado temperaturas máximas elevadas en la Comunitat Valenciana, especialmente en la provincia de Valencia donde muchos municipios han superado los 40 grados, según la información de Avamet.

La temperatura más elevada se ha registrado en Sumacàrcer, en la Ribera Alta de Valencia, con 41,2 grados, seguido de cerca por Càrcer, con 41 grados; Gavarda (40,9 grados), Anna y Vilallonga, ambos con 40,9 grados.

Asimismo, la barrera de los 40 grados se ha sobrepasado en otras localidades de la provincia como Cotes (40,6 grados), Antella (40,4 grados), Llocnou d'en Fenollet (40,4 grados) y Xàtiva (40,4 grados). Los termómetros también han alcanzado los 40 grados en puntos como Castelló, La Pobla Llarga, Alcàntera de Xúquer y Manuel.

Por debajo de la barrera de los 40 grados, los termómetros se han aproximado a este umbral en municipios como Xella, Novetlè, Sorita (Castellón) (Alicante), Requena y Rafelguaraf, donde las máximas se han situado entre los 39,8 y los 39,9 grados.

Asimismo, la intensa tónica de calor ha dejado registros elevados en el resto de la provincia, con valores entre los 39,4 y los 39,7 grados en localidades como el Genovés, la Granja de la Costera, Pego, Jalance, Alzira y Carcaixent.