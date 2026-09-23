Super·lab regresa a Las Naves con una sesión de audio arte vinculada al creador Francisco López - LAS NAVES

VALÈNCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vigésimo quinta edición del ciclo Super·lab regresará a Las Naves de València tras el verano con una sesión especialmente vinculada al creador Francisco López, una de las figuras españolas con mayor proyección internacional en el ámbito de la música experimental y el audio arte.

El encuentro, con entrada gratuita hasta completar aforo, contará con la participación de Francisco López, propietario e instigador de Super·Sonic: Colección Francisco López de Música Experimental y Audio Arte, instalada en Las Naves desde 2023.

La velada se abrirá con una propuesta de la artista audiovisual irlandesa Barbara Ellison, centrada en la ambigüedad perceptiva y lo fantasmático, para continuar con una de las características experiencias de escucha profunda de Francisco López, en la que el público, con los ojos vendados y mediante un sistema de sonido cuadrafónico, se adentrará en un entorno sonoro construido a partir de grabaciones realizadas por el artista durante décadas.

La 25ª edición de Super·lab refleja la vocación de conectar el talento y la experimentación que se generan en la ciudad con propuestas y referentes internacionales", señala la concejala de Innovación del Ayuntamiento de València, Paula Llobet.

Super·lab inicia así una nueva temporada estrechamente vinculada a Super·Sonic: Colección Francisco López de Música Experimental y Audio Arte, el archivo sonoro que reúne una parte fundamental del patrimonio de la creación sonora experimental contemporánea y que puede consultarse tanto en línea como presencialmente.

La celebración de esta edición supone una ocasión especial para poner en valor la relación entre el ciclo y la colección, que, a través de Sono·lab, genera un espacio de encuentro entre artistas, creadores, investigadores y público alrededor de las prácticas sonoras más experimentales. Barbara Ellison: presencias espectrales.

La artista audiovisual Barbara Ellison será la encargada de abrir la noche con una propuesta centrada en lo perceptivamente ambiguo y lo fantasmático, en la que voces, sonidos, imágenes y materiales se transforman en presencias espectrales.

Su obra explora el sonido, el movimiento y la expresión visual desde una perspectiva interdisciplinar, creando experiencias inmersivas que combinan diferentes lenguajes y transportan al público hacia universos de inspiración cercana a la ciencia ficción.

Entre sus trabajos destacan el álbum CyberSongs, aclamado por la crítica, el lanzamiento inmersivo de tres horas CyberOpera y la obra audiovisual Loop'n'Groove, propuestas en las que sonido e imagen se fusionan para construir experiencias de carácter envolvente y extraordinario.

Tras la actuación de Barbara Ellison, Francisco López presentará una de sus experiencias de inmersión radical en la escucha profunda. El artista propone sumergirse en la materia del sonido como una experiencia transformadora, eliminando las referencias visuales y espaciales habituales para situar la escucha en el centro de la experiencia. Con más de cuatro décadas de trayectoria, López es una de las figuras más relevantes del panorama internacional de la música experimental y el audio arte.

Su trabajo abarca grabaciones de campo, performances e instalaciones que convierten el espacio en un entorno sensorial, y ha presentado cientos de instalaciones sonoras y conciertos-performance en alrededor de setenta países, en salas de conciertos, festivales, galerías y museos.

Su obra ha podido escucharse y experimentarse en instituciones como el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, PS1 de Nueva York, el Museo de Arte Moderno de París o el Museo Reina Sofía, entre muchos otros espacios de referencia internacional. Para esta ocasión, López construirá un entorno acústico a partir de grabaciones realizadas durante décadas en diferentes lugares del mundo. Un material sonoro que no busca describir lugares o paisajes, sino generar nuevos espacios que puedan ser habitados a través de la escucha.

El público participará en una experiencia en la que, con los ojos vendados y rodeado por un sistema de sonido cuadrafónico, las referencias habituales desaparecen y cada persona construye su propio recorrido perceptivo.

ESPACIO PARA LA EXPERIMENTACIÓN

Sono·lab, un espacio para la experimentación sonora Con Super·lab 25, Sono·lab continúa su apuesta por generar en València un espacio estable para la creación, investigación y experimentación sonora, conectando la escena local con artistas y propuestas de relevancia internacional.

El ciclo se integra en la estrategia València Music City del Ayuntamiento de València y contribuye a reforzar el papel de la ciudad como espacio para la creación sonora contemporánea y el cruce entre arte, tecnología e innovación cultural.