El 'surrealismo dorado' irrumpe en la UV con la primera exposición de la artista Aleksandra Istorik

El "surrealismo dorado" irrumpe en la Universitat de València con la primera exposición de la artista Aleksandra Istorik - ALEKSANDRA ISTORIK

VALÈNCIA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de València (UV) acoge por primera vez la obra de la artista Aleksandra Istorik con la exposición 'Surrealismo dorado', una propuesta que redefine los límites del surrealismo contemporáneo a través de un lenguaje visual propio cargado de simbolismo, materia y luz.

La inauguración tendrá lugar este martes a las 19.30 horas en la sala Manuela Ballester de la Facultad de Ciencias Sociales, espacio que se convierte en escenario de un universo artístico donde lo onírico y lo tangible se entrelazan. La muestra se podrá visitar hasta el 12 de junio de lunes a viernes en horario de 9.00 a 20.00 horas, según ha informado la organización en un comunicado.

Se trata de "un hito en la trayectoria de la artista", al tratarse de su primera exposición en la UV. Aleksandra Istorik ha desarrollado el 'surrealismo dorado', un estilo que combina los códigos del surrealismo con una paleta dominada por los tonos dorados; entendidos no solo como recurso estético, sino como símbolo de memoria, transformación y revelación.

"El oro, para mí, no es solo materia: es memoria, sueño y una forma de distorsionar la realidad hasta hacerla reveladora", afirma la artista. Sus obras plantean un recorrido por territorios brillantes y ambiguos, donde fragmentos de lo cotidiano se transforman en visiones inesperadas. En ellas, los símbolos flotan entre lo real y lo imaginado, de manera que generan una experiencia visual en constante mutación.

UNA INVITACIÓN A EXPLORAR LO INVISIBLE

'Surrealismo dorado' invita al espectador a adentrarse en un universo donde las formas se transforman, los significados se descomponen y se reconstruyen, y lo invisible adquiere presencia. Con esta exposición, la UV refuerza su apuesta por acercar al público propuestas artísticas contemporáneas de alcance internacional, generando espacios de diálogo entre arte, pensamiento y sociedad.

Fiel a una exploración constante, Istorik trabaja con técnica mixta, desarrollando sus piezas entre el impasto y el velo, entre la fragmentación y la pincelada, en un juego continuo entre la oscuridad y la luz que dota a sus creaciones de una profunda carga de misterio.

Su trayectoria internacional incluye exposiciones en ciudades como Nueva York, Seúl, Hong Kong, París, Karlsruhe, San Petersburgo, Mónaco y Madrid, así como la dirección de exposiciones itinerantes en espacios singulares como aeropuertos y hoteles.