Susana Camarero seguirá en el Consell al margen de encabezar la lista del PP al Senado por Valencia

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (1 fila, d), y la vicepresidenta primera y consejera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad de la Generalitat valenciana, Susana Camarero (1 fila, i), durante una sesión de control - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, seguirá en el Consell y mantendrá sus funciones, al margen de encabezar la lista del PP al Senado por Valencia en las elecciones generales del 29 de noviembre, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Generalitat.

Camarero encabezará finalmente la lista del PP por Valencia al Senado de la que sale Alma Alfonso, según confirmaron este domingo desde el PP provincial. Aunque inicialmente se había anunciado que la lista iba a estar formada por Alfonso, Luis Santamaría y Ruth Sánchez, minutos después las mismas fuentes señalaron que será Camarero la que encabece la lista, de la que finalmente sale Alfonso.

Así, Susana Camarero es el segundo miembro del Consell que irá en las listas por el Partido Popular para las elecciones del 29N, tras conocerse que la titular de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, encabeza la lista del PP por Castellón al Congreso.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó este domingo el decreto por el que el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, dispuso el cese de Albalat.

Sin embargo, fuentes consultadas por Europa Press confirman que Camarero seguirá con sus responsabilidades en el Consell, dado que la ley electoral (Loreg) así lo permite en el caso del Senado --no en el supuesto del Congreso--, pero señalan que, cuando la actual vicepresidenta primera tome posesión de su acta de senadora tras las elecciones, no podrá compatibilizar ambos cargos.

La Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano establece que los consellers están sometidos al régimen de incompatibilidades que el artículo 6 establece para el 'president' de la Generalitat, que a su vez recoge que este cargo es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública que no derive del ejercicio de su cargo, excepto la de diputado de Les Corts, y también es incompatible con cualquier actividad profesional o mercantil.

El PP dio a conocer este domingo que el alcalde de Utiel y diputado provincial, Ricardo Gabaldón, y la diputada nacional Belén Hoyo son los números dos y tres, respectivamente, de la lista del PP por Valencia al Congreso de cara a las elecciones del 29N. La lista del PP por Valencia a la Cámara Baja la lidera la alcaldesa de València, María José Catalá, tal como anunció la propia primer edil el pasado viernes. Fernando de Rosa será el '4', Esperanza Reynal, la '5' y el alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, el '6'.