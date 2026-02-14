Suspendida la 'mascletà' y todas las actividades al aire libre de este domingo en Alicante a causa del viento

Intervención por una incidencia relacionada con el viento. - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha suspendido la 'mascletà' programada para este domingo por la Federació de Fogueres en el parking de la avenida de Teulada, al igual que todas las actividades al aire libre, debido a la previsión meteorológica de alerta amarilla por vientos, que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora.

El Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal), reunido a las 17.30 del sábado por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, también ha acordado prolongar hasta el lunes la retirada de los veladores y terrazas de la vía pública, así como otras medidas acordadas anteriormente, tales como el cierre del Castillo de Santa Bárbara y de los parques y jardines y zonas con gran arbolado, tal y como ha informado el consistorio en un comunicado.

Además de la 'mascletà', también se suspenden este domingo la fiesta solidaria de Aspanion, programada en la Plaza del Ayuntamiento, todas la actividades deportivas al aire libre organizadas por el consistorio y una docena de actos de carnaval y almuerzos convocados en plazas, parques y vías públicas por diferentes entidades festeras.

La Policía Local y el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) han realizado unas 60 intervenciones hasta las 18.00, en su mayoría relacionadas con la caída de ramas y algún árbol, carteles, señales, toldos y otros objetos y el desplazamiento de contenedores, sin que se haya registrado ningún daño personal. La noche del viernes al sábado transcurrió con menos de una decena de actuaciones y en la mañana del sábado se ha retirado por precaución la bandera de la Plaza de la Porta del Mar.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que, en la medianoche del sábado, la alerta naranja por vientos pase a amarilla en el término municipal de Alicante durante la mayor parte del domingo y las primeras horas del lunes. En cuanto al Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS), cuyas puertas se abrieron a las 20.00 del jueves para personas sin hogar, se prolonga su apertura hasta mediodía del lunes.

El Cecopal continúa activado y volverá a reunirse este domingo para realizar un seguimiento de la evolución meteorológica y tomar las decisiones correspondientes. Del mismo modo, todos los servicios municipales de emergencias siguen en "alerta y reforzados, mientras que las brigadas de parques y jardines prosiguen con la revisión pormenorizada de las zonas arbóreas para asegurar la vuelta a la normalidad lo antes posibles en las zonas afectadas por el temporal de viento", ha apuntado.