Taburete presentará los temas de su nuevo disco el 6 de febrero en el Auditorio Roig Arena

VALÈNCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Taburete actuará el próximo 6 de febrero en el Auditorio Roig Arena de València. El grupo lanzará el próximo 28 de noviembre su nuevo disco "El perro que fuma", cuyos temas interpretarán en el recinto valenciano.

Con este álbum, ya son seis los discos del grupo madrileño desde su fundación en 2014. Temas como "Sirenas" o "5 sentidos" escalaron rápidamente en las listas de reproducciones, gracias a su sonido pop-rock y a las letras pegadizas.

En "El perro que fuma", la banda explora el impulso humano de dejarse llevar por la tentación. El proyecto incluirá canciones como "Primer intento", "110", "Oaxaca" o "Vino y cemento".

Las entradas para el concierto de Taburete ya están a la venta en la web www.roigarena.com.