El talento joven y el impulso de las alianzas institucionales protagonizan la primavera musical en la UV

El talento joven y el impulso de las alianzas institucionales protagonizan la primavera musical en la Universiat de València - UNIVERSIAT DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de València presenta una nueva edición del ciclo de conciertos de primavera del Aula de Música UV, que incluye un total de 17 actuaciones entre el 14 de abril y el 17 de junio.

La programación tendrá lugar en cuatro espacios culturales universitarios: la Capella de la Sapiència del Centre Cultural La Nau, la Sala de la Muralla del Col·legi Major Rector Peset, el Auditorio Joan Plaça del Jardí Botànic UV y la Sala Charles Darwin del Campus de Burjassot-Paterna, ha informado el centro universitario en un comunicado.

Los conciertos son gratuitos con invitación previa -reservable a partir de 72 horas antes en https://events.fundacio.es/o/40-, excepto los que se celebran en el Auditori Joan Plaça y en la Sala Charles Darwin, que son de entrada libre hasta completar aforo.

Según ha explicado el jefe de iniciativas del Aula de Música de la Universitat de València, Guillem Escorihuela, el ciclo pone el foco en los músicos jóvenes vinculados a la Orquestra Filharmònica de la Universitat de València (OFUV), que protagonizan hasta nueve de los diecisiete conciertos programados.

"Esta presencia responde al intenso trabajo en música de cámara que estos intérpretes desarrollan dentro de la Orquestra y se traduce ahora en una oportunidad para mostrarlo al público", ha añadido.

ABRIL: ENTRE LA MÚSICA ANTIGUA Y LAS FORMACIONES DE CÁMARA

La programación se abrirá el martes 14 de abril en el Auditori Joan Plaça del Jardí Botànic con un quinteto de viento integrado por músicos de la OFUV, con obras de Arnold, Medaglia o Taffanel. Continuará la apuesta formativa con un concierto de música renacentista a cargo del alumnado y el profesorado de la Academia de Capella de Ministrers. El convit, basada en Il festino de Banchieri, será la propuesta escénica que acercarán a la Capella de la Sapiència de La Nau el miércoles 15.

El ciclo seguirá el martes 21 con un trío de miembros de la OFUV de viola, violonchelo y piano, con repertorio de Bach, Brahms o Crumb, también en La Nau. Dentro de las actividades de Cultura als Campus, el viernes 24 la Sala Charles Darwin acogerá el concierto del Orfeó Universitari de València, con la soprano Nerea Benavent y el bajo Antonio Sabuco, bajo la dirección de Francesc Valldecabres. Cerrará el mes el concierto del dúo formado por los jóvenes músicos de la OFUV Núria Tamarit (flauta) y Rubén Morcillo (piano), el miércoles 29 en la Capella de la Sapiència.

DIVERSIDAD DE FORMATOS, COLABORACIONES Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO

El mes de mayo comienza dedicando un espacio al apartado profesional, el martes 5 en la Sala de la Muralla con el concierto Des de Viena cap a Buenos Aires, con obras de Mozart, Glière y Piazzolla. Al día siguiente, miércoles 6, la Capella de la Sapiència acogerá un cuarteto de cuerda de la OFUV con repertorio de Mendelssohn y Ravel, mientras que el domingo 10 el Jardí Botànic será escenario de un concierto del Ensemble de violes de la OFUV.

El miércoles 13 la programación reunirá distintas formaciones de cámara de músicos de la OFUV en una misma sesión, con obras de Händel, Mozart o Sarasate. También en mayo tendrá lugar la colaboración con la Unitat d'Igualtat de la Universitat de València con el concierto 'Elles canten', a cargo de Plaerdemavida Ensemble. Será el miércoles 20 en la Capella de la Sapiència de La Nau.

Uno de los momentos destacados del ciclo será la propuesta del martes 26 de mayo en la Sala de la Muralla, centrada en la recuperación del Concierto para violín y orquesta del compositor valenciano Josep Moreno Gans, con Marina Sanchis al violonchelo y Bartomeu Jaume al piano. Esta actividad, organizada en colaboración con el 'Institut Valencià de Cultura (IVC), "se inscribe en la labor de recuperación de repertorios y autores valencianos y conecta con la función de transferencia de conocimiento de la Universitat", ha explicado el responsable del Aula.

El concierto irá precedido de una mesa redonda con la participación como moderador de Guillem Escorihuela; Jorge García, del IVC, y el compositor Javier Costa, responsable del arreglo y la recuperación de la obra.

Al día siguiente, miércoles 27, actuará en La Nau L'Àgora del Llevant Consort, formación de miembros de la OFUV, con un amplio conjunto instrumental y vocal para interpretar obras de Lalande, Telemann o Vivaldi.

PROGRAMACIÓN ABIERTA, DIVERSA Y CONECTADA CON LA SOCIEDAD EN JUNIO

La programación continuará en junio con nuevas propuestas de música de cámara y coral. El martes 2, un quinteto de viento interpretará obras de Granados, Albéniz o Falla en el Jardí Botànic, mientras que el miércoles 3 la Capella de la Sapiència acogerá la actuación del Cor Neovocalis con 'I got a song!'.

El martes 9 será el turno del Trio Tríada en la Sala de la Muralla, con obras de Poulenc, Stravinski o Khatxaturian. El miércoles 10, el trío de músicos profesionales de oboe, fagot y violonchelo, formado por Mariluz Giménez, Miguel Ángel Pérez y Alberto Ferres, ofrecerá un programa dedicado a La triosonata en el barroc.

El ciclo se cerrará el miércoles 17 de junio en el Auditori Joan Plaça con el concierto de la guitarrista Julia Trintschuk, en colaboración con el Concurso Internacional de Guitarra Alhambra (CIGA), que acogerá el Caixaforum de València del 17 al 20 de junio. Trintschuk se convirtió en la ganadora del CIGA en 2024. Esta actuación ejemplifica la apertura del Aula de Música a nuevas colaboraciones con festivales e instituciones, así como a nuevos intérpretes y repertorios.

En definitiva, la programación de primavera ofrece una amplia variedad de formatos y estilos --música de cuerda y de viento, propuestas vocales y corales, así como actividades paralelas como mesas redondas-- que refuerzan el papel de la Universitat de València como agente cultural activo.

El ciclo consolida, así, una línea de trabajo basada en el apoyo al talento joven, la colaboración con instituciones y la difusión del patrimonio musical, al tiempo que mantiene el compromiso con una oferta cultural accesible y de calidad abierta a toda la ciudadanía.