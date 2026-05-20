Tatuadores de toda España se reunirán en València en A.N.T.I, un homenaje a las raíces de un arte "en vías de extinción"

Nace A.N.T.I., un gran evento cultural para viajar a los orígenes del tatuaje - A.N.T.I

VALÈNCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de València reunirá los próximos 19 y 20 de junio a prestigiosos tatuadores y tatuadoras de toda España alrededor de un intenso programa de actividades culturales (charlas, talleres, conciertos, exposiciones artísticas y proyecciones cinematográficas) que tienen como objetivo rendir homenaje a las raíces del tatuaje y a una forma de trabajar que está "en vías de extinción" debido a la sustitución de las técnicas tradicionales por nuevas máquinas y productos.

Aplec Nacional de Tatuadors Inadaptats (A.N.T.I.) es un nuevo encuentro cultural, con vocación de continuidad, con el que se quiere preservar la memoria de "aquellos días en los que el ritmo lo marcaban las bobinas construidas artesanalmente y el olor a Dettol todavía formaba parte del ritual", explican sus impulsores.

No se trata de una convención de profesionales de la industria como tantas otras, sino un evento cultural e intergeneracional "inédito en España" que nace con una aspiración romántica: juntar a tatuadores consolidados con otros de generaciones más jóvenes para fomentar la conversación y compartir experiencias y conocimientos en un ambiente constructivo.

Además de la programación cultural, A.N.T.I. se plantea como una especie de experimento: convertir el No Land Tattoo Parlour durante dos días en un estudio de tatuaje a la vieja usanza, con 14 boxes trabajando exclusivamente con máquinas de bobinas, agujas y Dettol. La idea de fondo es "jugar" a viajar en el tiempo y trasladarse a "esa era predigital en la que el tatuaje todavía era una actividad underground".

"Hemos invitado a tatuadores de trayectorias muy distintas --explica Sento Biosca, impulsor de esta iniciativa y profesional con más de 30 años de experiencia--. Desde quienes levantaron el oficio en España en los 90 y los 2000, cuando aprendías a base de mucho ensayo y error, y con muy poca exposición pública, hasta otros que se acercan hoy al tatuaje con curiosidad y respeto por el pasado".

Bara, Gonzalo Last Port, Brujo, Álvaro Bp, María Roca, Tomás Garcia, Monga y Carlo son solo algunos de los veteranos y veteranas que se reunirán en la capital del Túria para tatuar y participar de las actividades culturales del programa.

TALLERES DE TÉCNICAS EN DESUSO

Los tatuadores más jóvenes tendrán la oportunidad de participar en talleres de técnicas en desuso, impartidos por tatuadores con trayectorias de décadas a sus espaldas. Uno de estos 'workshops', programado para el viernes 19 a las 12 horas en Espai La Llimera (calle del Rosario, 17), estará dedicado a la limpieza y esterilización con autoclave, autoselladora y ultrasonidos; máquinas que prácticamente han desaparecido de los estudios en la actualidad por la expansión de los pens y los cartuchos desechables.

Los asistentes también podrán aprender cómo se construye una máquina "taleguera" (sábado 20 a las 12.30 y 17 horas) o asistir a una clase magistral sobre soldadura de agujas (viernes 19 a las 17 horas).

Además, La Llimera acogerá dos charlas abiertas al público: 'Tatuarte y la historia del tatuaje en Valencia' (viernes a las 17.30 horas) y 'Máquinas de bobinas', mesa redonda centrada en la historia y la evolución de estas herramientas (sábado a las 16.30 horas).

"Iniciarse en este oficio es ahora más fácil y cómodo de lo que ha sido nunca, y eso tiene sus aspectos positivos --defiende el fundador de A.N.T.I.--. Sin embargo, el tatuaje es una forma de arte milenaria y es una pena que se pierda su memoria, porque con ella se va también el alma del oficio. El tatuaje se ha convertido en un negocio gigantesco liderado por grandes corporaciones que inundan el mercado con nuevos productos, muchos de ellos innecesarios, y eso está desplazando a los constructores de máquinas artesanales y a la gente que todavía fabrica y comercializa sus propias tintas. Es un proceso imparable".

EXPOSICIONES DE KEKO BUENAVISTA, DAVID DIZ Y DON PANK

El programa de actividades incluye tres exposiciones artísticas que no se han visto antes en València. La primera es 'Tattoo 1996', una colección de diseños realizados a mano con papel vegetal, lápices de color y rotulador negro con los que Keko Buenavista ha querido rendir homenaje al gesto, el trazo y la energía del tatuaje de los años 90. Se inaugurará el 20 de junio a las 19 horas en No Land Tattoo Parlour (Fernando El Católico, 75) y podrá visitarse durante un mes.

'Pieles de 7 pulgadas', de David Diz, ocupará otro de los espacios del estudio. En este caso se trata de un proyecto colectivo impulsado por el estudio orensano Secret Bridge Tattoo, conocido por su estrecha vinculación con la escena underground musical gallega. Para esta muestra han invitado a tatuadores y tatuadoras españoles y de países como Inglaterra, Alemania, Francia, Suiza, Bélgica o México a intervenir fundas originales de discos de siete pulgadas. El resultado es una serie de 90 ilustraciones únicas.

La programación expositiva se completa con la propuesta 'Cartas de amor/Paños Chicano' que acogerá La Llimera durante los días del evento. El tatuador y artista visual Don Pank rinde homenaje a la tradición de los "paños" que surgió en las cárceles del suroeste de los Estados Unidos a finales de los años 30 y la década de los 40 como medio de comunicación entre los presos con el exterior, generando de esta manera una expresión artística impactante y cruda.

Paralelamente, Espai La Llimera acogerá un ciclo de películas documentales centradas en el mundo del tatuaje.

CONCIERTOS Y DJ'S

Con la noche llegará el momento de los conciertos y las sesiones de dj a cargo de "viejos amigos" de la escena underground valenciana, como Danielo 77, Sister Lau, Cuco (Shake Sauvage) y David Diz, que se repartirán a lo largo de estos dos días en salas como George Best (Alzira, 12) o 16 Toneladas (Ricardo Micó, 3).

La programación de conciertos se concentrará el sábado 20 en la sala 16 Toneladas a partir de las 23 horas. El cartel está integrado Zoketes, grupo de hardcore punk de León; Social Combat, banda valenciana de street punk con miembros de bandas conocidas de la escena hardcore valenciana como Wallride, Ownfight y Last Warning, y Constante Zero, proyecto fundado también a finales de los 90 y reunido de nuevo el año pasado en torno a un nuevo trabajo discográfico, 'Tradición impopular'.