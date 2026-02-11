Los taxistas de la Comunitat Valenciana convocan un paro de 24 horas el 25 de febrero

Archivo - Varios taxis durante una manifestación, a 4 de noviembre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las Asociaciones representativas del Taxi de la Comunitat Valenciana han llegado al acuerdo para convocar un paro de 24 horas, desde las 06.00 horas del próximo miércoles 25 de febrero de 2026 hasta las 6.00 horas del 26 de febrero.

El sector ha explicado, en un comunicado conjunto, que lleva meses esperando que la Generalitat "devuelva el equilibrio entre los dos sectores, agravado por la ultima sentencia del TSJCV, que aunque no es firme, puede generar la liberalización total de las VTC en la Comunidad Valenciana".

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, anunció este martes la "inminente aprobación" por parte del Consell de un decreto para asegurar la viabilidad del taxi "como servicio público esencial".

Las asociaciones han agradecido "profundamente la buena intención del conseller", pero han adenunciado que "el sector se encuentra en una situación, en la que su supervivencia pende de un hilo". "Hablamos del futuro de más de 7000 familias", han señalado.

"El conseller se ha mostrado siempre del lado del sector, pero llevamos años oyendo promesas y en este momento no tenemos ni texto ni plazos de aprobación del decreto", han señalado las asociaciones. Por ello, han convocado a todos los taxistas de la Comunitat Valenciana a manifestarse en el Palau de la Generalitat.