Taxistas convocan paros y manifestaciones en la Comunitat Valenciana el 4 de noviembre ante la "dejación" del Consell

VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat Valenciana ha convocado paros, manifestaciones y concentraciones para el 4 de noviembre ante la, a su juicio, "dejación total" por parte de la Conselleria de Transportes.

En un comunicado, han acusado a la Conselleria de "no incoar expedientes sancionadores a las multinacionales que incumplen las normas en la Comunitat Valenciana" y han asegurado que cuentan con sentencias probatorias; y de conceder "cientos de VTC incumpliendo requisitos esenciales".

Igualmente, la Confederación ha sostenido que Transportes no le facilita "información esencial" en los procesos de concesión y ha denunciado que las VTC "hacen servicios urbanos sin autorización, saltándose todas las normas de Transporte" y que hay "cientos de VTC de otras comunidades" trabajando en la autonomía valenciana pese a que "no pueden hacerlo", ante lo que consideran que "no se actúa con contundencia".

Además, han censurado que "la mayoría" de localidades valencianas "no tienen un Servicio de Inspección formado ni mínimamente dotado". Así, han reprochado que el sector del taxi "lleva años sufriendo competencia desleal e intrusismo de forma descarada y generalizada".

En este contexto, la Confederación ha avanzado que no descarta "interponer querellas penales por dejación de funciones o prevaricación contra los responsables de la administración si esto no cambia ya", porque se perjudica a "más de 7.000 familias" que viven del taxi en la Comunitat Valenciana y se "beneficia a cuatro multinacionales que ni siquiera tributan en España".

Por ello, han anunciado un calendario de protestas durante la mañana del 4 de noviembre, con concentraciones, paros y manifestaciones en todos los municipios y áreas de prestación de toda la Comunitat Valenciana, así como una concentración de protesta en la Conselleria de Transportes.