Los taxistas harán protestas semanales hasta tener una solución al "intrusismo" de las VTC: "Es una tomadura de pelo"

Archivo - Protesta de taxis en Valènciaen imagen de archivo - ROBER SOLSONA- EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones representativas del taxi de la Comunitat Valenciana realizarán protestas semanales de forma indefinida en Alicante, Valencia y Castellón hasta que la Administración les dé una solución "con fecha" para acabar con "el intrusismo" de las VTC: "Es una tomadura de pelo".

Los taxistas han realizado este miércoles una nueva marcha lenta que ha finalizado con una pitada ante al Conselleria de Infraestructuras tras recorrer el centro de la ciudad de València. Las movilizaciones se repetirán el jueves 7 de mayo y el viernes 15 de mayo en las tres capitales de provincia y volverán a reunirse para decidir "el siguiente paso" hasta que la Administración les presente una solución.

Al respecto, el presidente de la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat Valenciana, Fernando del Molino, ha exigido al vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, que les presente un borrador del decreto de movilidad "con fecha de publicación".

Así, ha apuntado que "no confían demasiado" en que este mes de mayo haya novedades, como ha apuntado hoy Martínez Mus, porque "en primavera de 2025 nos dijo que estaría antes del verano, luego que después de la investidura de Juanfran Pérez Llorca, luego para Navidad, en febrero que era cuestión de días, luego que para después de Fallas y cuando pasaron que para después de Semana Santa y seguimos sin fecha de publicación".

En cualquier caso, ha apuntado ha recalcado que "siempre" están dispuestos a valorar "cualquier movimiento" de conselleria. "Somos los primeros que no queremos estar de protestas porque el desgaste a nuestra imagen es grande y perjudica también a nuestros usuarios", ha acalarado.

No obstante, ha recalcado que "el cien por cien del sector está de acuerdo" en la necesidad de estas protestas: "Hay unanimidad total de todas las asociaciones contra el intrusismo de las VTC para que deje. de hacer de taxis en las zonas urbanas".

Por ello, ha exigido a la Conselleria que "haga su trabajo" y apruebe un régimen autonómico sancionador que sea "verdaderamente ejemplarizante" para que a las VTC "no les salgan a cuenta pagar las multas y seguir trabajando" del mismo modo que se han regulado las plataformas de alquiler turístico. Así, ha apuntado que en la ciudad de València hay más de 600 VTC y si al día rabajan unos 200 o 300 media dejan al taxi sin realizar el 10 0 15% de sus servicios.