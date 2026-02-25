Taxistas protestan por las calles de València en una jornada de huelga contra el "intrusismo de las VTC"

Protesta de taxis en València - ROBER SOLSONA- EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sector del taxi ha llenado algunas de las principales vías de la ciudad de València durante una jornada de huelga para protestar contra el "intrusismo de las VTC" y para pedir a la Generalitat que, en el nuevo decreto que está preparando, "decida si quiere un taxi regulado con unas tarifas limitadas o un servicio totalmente desregulado que va a multiplicar el precio a los usuarios".

Así lo ha señalado el presidente de la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat Valenciana, Fernando del Molino, en declaraciones a los medios durante la concentración del sector ante el Palau de la Generalitat, convocada por las asociaciones representativas del taxi .

Los taxistas de la Comunitat Valenciana han parado su actividad desde las 06.00 horas y no la retomarán hasta la misma hora de este jueves, dejando sin servicio puntos clave como el aeropuerto, la estación de Joaquín Sorolla, València Nord y la Estación de Autobuses.

Además, varias columnas de taxis llegados desde distintos puntos de la Comunitat Valenciana han llenado y bloqueado algunas de las principales vías de la ciudad desde las 08.00 horas, como Tarongers, la avenida Cataluña, Tres Cruces, Cortes Valencianas, la avenida del Cid, Ausias March, Aragón, plaza España, San Vicente, Guillem de Castro y Torres de Serrano.

Después, el sector de ha concentrado a las puertas del Palau de la Generalitat, donde los participantes han mostrado carteles con mensajes como 'Sacrifican 8.000 familias para favorecer a los especuladores', 'Primero eliminan el taxi y luego desangran a los usuarios', 'El taxi y la VTC no pueden convivir' y 'RIP Taxi muerto por culpa de la Conselleria'.

La movilización se enmarca en la redacción de un nuevo decreto de la Generalitat para regular la movilidad, anunciado por el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus.

Del Molino ha señalado que "el conseller ha prometido un decreto y proteger al taxi, pero parece que ahora tiene dudas sobre qué tiene que poner en ese decreto". "Llevamos meses esperando ese texto que no llega y nosotros no confiamos. Ya son muchos políticos los que nos han dicho que apoyan al taxi, pero cada vez que viene una norma les abre una puerta a la desregulación", ha señalado.