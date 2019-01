Tears for Fears, cabeza de cartel para el 4ever Valencia Fest

Publicado 15/01/2019 13:36:08 CET

La banda británica Tears For Fears será cabeza de cartel del 4ever Valencia Fest 2019, que se celebrará el próximo 21 de julio en La Marina de la capital del Turia.

El grupo --que, tras 14 años de silencio discográfico regresó a la escena en 2018-- es la primera gran confirmación del 4ever Valencia Fest, que se renueva con un nuevo formato que reduce su duración a un solo día "para concentrar al máximo el disfrute del público y adaptarse así a las necesidades de un festival urbano, manteniendo como recinto La Marina de Valencia".

Tears For Fears, una de las bandas más emblemáticas de los 80, vuelve con nuevo álbum y una gira "que ahora les trae a la Península en su primera visita desde hace más de 20 años y será en 4ever Valencia Fest donde ofrecerán su único concierto en España", destacan los responsables del evento en un comunicado.

Tres décadas de trayectoria musical y más de 30 millones de discos vendidos en todo el mundo avalan a este dúo liderado por Roland Orzabal y Curt Smith. Temas tan conocidos como 'Shout' o 'Everybody wants to rule the world" ya se han convertido en "auténticos himnos que resisten generación tras generación".

Esta será la segunda edición de un festival que se estrenaba el pasado año con artistas de la talla de Simple Minds, The Prodigy, Kaiser Chiefs, The Jesus and Mary Chain, Killing Joke, The Cult, Santiago Auserón y Sexy Sadie, llenando La Marina de Valencia con más de 15.000 personas.

Las entradas para 4ever Valencia Fest 2019 saldrán a la venta el próximo viernes, 18 de enero, en www.4evervalenciafest.com y en Ticketmaster, a partir de las 10.00 horas.