El Teatre Arniches de Alicante acoge este sábado 'La IX Nit del Circ Valencià'

ALICANTE, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), presenta este sábado en el Teatre Arniches de Alicante 'La IX Nit del Circ Valencià', según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Esta gala, que tendrá lugar a las 18:30 horas, está organizada por la Associació de Professionals de Circ de la Comunitat Valenciana (APCCV) con el apoyo del IVC.

Su objetivo es "dar visibilidad a artistas circenses valencianos, contribuyendo a la divulgación del circo, un arte que conjuga muchas disciplinas", ha señalado la administración autonómica.

Asimismo, ha apuntado que desde 2017, la APCCV ha celebrado este acontecimiento anual de circo valenciano en plazas y calles, en los teatros principales de València, Castellón y Alicante, y también en el Teatre Arniches.

Este año, en su novena edición, el espectáculo de circo estará dirigido por Mage Arnal, con Elena Avellás, Sara Blanco, Irene Torrejón, Maria Andrés, Oksana Mindubaeva y Pepe Chocomeli en escena. Además, se contará con la música en directo de Andrea de la Fuente Hurtado.