Archivo - El Teatre Arniches ofrece el concierto teatralizado 'Juguem?', dirigido a público familiar - GVA - Archivo

ALICANTE, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), ofrece en el Teatre Arniches de Alicante una nueva sesión matinal del ciclo 'Som menuts', dirigido a público familiar, de la mano de la compañía Ninnus y su espectáculo 'Juguem?'. Será este domingo, en doble sesión a las 11.00 y a las 12.00 horas.

Se trata de un concierto teatralizado dirigido a bebés y a sus familias, "una experiencia donde la música y los sentidos ayudarán a despertar la curiosidad de los niños más pequeños de dos a cinco años", informa la Generalitat en un comunicado.

Fàtima Ayats, Aleix Cansell, Adrià Bauzó, Xavi Molina y Toni Escribano son los músicos e intérpretes de este viaje a través del imaginario de una niña. La obra, creada y dirigida por Íngrid Codina y Guillem Geronès, cuenta con el sello de recomendación de La Red de Teatros y Auditorios de España.