El Teatre Arniches ofrece el espectáculo familiar 'Copiar' de la compañía Animal Religion

ALICANTE, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Arniches de Alicante, del Institut Valencià de Cultura (IVC), dedica su programación de este fin de semana al público familiar de la mano de la compañía catalana Animal Religion, que presenta su espectáculo 'Copiar'.

Esta pieza ha sido reconocida con el premio al mejor espectáculo inmersivo en la Feria Internacional de Artes Escénicas para Niños, Niñas y Familias (Feten) 2025 y podrá verse el sábado a las 19.30 horas, según informa la Generalitat en un comunicado.

La directora adjunta de Artes Escénicas del IVC, María José Mora, ha explicado que se trata de "una propuesta multidisciplinar, que nace del lenguaje del circo, sin palabras y muy participativa". Además, ha animado al público a "disfrutar de esta experiencia escénica diferente y original", en la que los espectadores se convierten "en parte del espectáculo".

En 'Copiar' se mezclan también la danza, la luz y la música y se reflexiona sin el uso de la palabra, sobre el acto de copiar. "Algo que como seres sociales hacemos durante toda nuestra existencia y que, sin embargo, se suele tratar en un sentido peyorativo", añade la Generalitat.

En palabras de Joan Cot Ros, músico y dramaturgo del espectáculo y codirector de la compañía Animal Religion, "se trata de un viaje para explorar qué significa copiar y ser original" y que invita al escenario "a un grupo de niños y niñas de ocho a diez años, sin instrucción previa, y nada más con la idea de copiar".

Animal Religion es una compañía internacional de circo contemporáneo que gira con producciones propias e impulsa proyectos, en colaboración con otros artistas e instituciones, ha concluido la administración autonómica.