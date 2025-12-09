Teatro inclusivo y huerto escolar, "herramientas" para la integración y formación de menores en acogida

La Sección del IES Conselleria de València emplea el teatro inclusivo y el huerto escolar como "herramientas de integración y desarrollo" para dar continuidad a la formación académica de los menores de la Residencia de acogida Campanar. - SECCIÓN DEL IES CONSELLERIA DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sección del IES Conselleria de València emplea el teatro inclusivo y el huerto escolar como "herramientas de integración y desarrollo" para dar continuidad a la formación académica de los menores de la Residencia de acogida Campanar, gestionada por la Fundación Diagrama.

Tal como explica su equipo técnico --integrado por psicóloga, trabajadora social y director de la fundación-- tener la sección a su alcance permite que, "a pesar de las circunstancias personales, los alumnos tengan la posibilidad de asistir en clase con una atención próxima y rápida, que se va ajustando al ritmo de los menores con intervenciones educativas que van más allá del aula ordinaria".

Lo que se busca en la sección, explican sus responsables a Europa Press, es "una oportunidad de transformación y de innovación con la intención de crear un enfoque más global y promover la inclusión social de nuestros alumnos desde una epistemología socioconstructivista, la cual considera el aprendizaje como reconstrucción personal a través de la actividad funcional".

Una de las actividades que más destaca a la hora de trabajar en esta dirección es el teatro inclusivo, que se desarrolla bajo la asignatura de proyecto interdisciplinario.

Esta actividad, no solo cumple con los objetivos establecidos por la LOMLOE, sino que "mejora los habilidades socioemocionales de los alumnos de la sección con ejemplos prácticos de gestión emocional y resolución de conflictos que generen bienestar psicológico", subrayan.

Otra actividad que el equipo lleva adelante es el huerto escolar, donde el alumnado disfruta de "la satisfacción del logro de un objetivo después de un año de trabajo y de cuidados".

Teniendo en cuenta el perfil de los menores, el trabajo del huerto como herramienta para el incremento de la autoestima es "primordial", aseveran.

Existen actitudes que merecen ser cambiadas para favorecer la formación de una buena personalidad o para contribuir al desarrollo social en general, hacia el medio ambiente, los estudios o hacia sí mismo.

Por otro lado, la participación en proyectos Erasmus+ ha comportado una dimensión europea al centro que ha creado una sensación de pertenencia a Europa de los alumnos de la sección sin precedentes.

La motivación de recibir profesores y alumnos de otros países, como Grecia y Turquía, ha sido "fundamental para la continuidad de los estudios en el aula desde una perspectiva democrática y ciudadana".

Finalmente, el equipo de formación apunta que las actividades complementarias mensuales tienen como objetivo "acercar la actividad cultural que la ciudad de València ofrece y, al mismo tiempo, ampliar los contenidos teóricos del aula".

'AULAS POR LAS CALLES'

Estas iniciativas implican la realización de un Portfolio europeo plurilingüe denominado 'Aulas por las calles', que conlleva la reflexión personal de cada alumno, sus impresiones y la consecución, o no, de los objetivos académicos establecidos en cada actividad complementaria.

Este trabajo de la Sección del IES Conselleria es posible gracias al claustro de profesores en comisiones específicas, profesionales comprometidos con el trabajo en equipo, multidisciplinarios e innovadores que asumen los retos de trabajar con alumnos de un perfil muy especial. Por todo esto, la sección ha sido reconocida en Europa como escuela eTwinning.