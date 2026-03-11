El Teatro Olympia descubre el lado "más humano y contradictorio" de Goya en el musical 'La melodía de una leyenda' - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Olympia de València descubre el lado "más humano y contradictorio" de Francisco de Goya en el musical 'La melodía de una leyenda', una obra que permite conocer la historia y legado del genio del arte así como "su vida, desamores y peripecias con la realeza y la inquisición". El público valenciano podrá disfrutar de este espectáculo del 20 al 22 de marzo.

El musical, una idea original del compositor Tom Vega --quien ha creado también la música-- dirigido por Juan José Alfonso y producido por ShowPrime, se ha presentado este miércoles en el Teatro Olympia y ha contado con la participación del productor Maximiliano Martínez y de los actores Javier Godino (Goya) y Erika Bleda (Duquesa de Alba).

En palabras del productor, el espectáculo cuenta con un elenco protagonizado por "la aristocracia del teatro musical español" con nombres como Javier Godino, Erika Bleda, Leo Rivera (Godoy), Silvia Luchetti (Reina María Luisa), Paco Morales (Cean Bermúdez), Diego Molero (Gran Inquisidor) y Germán Torres (Floridablanca, Martín Zapater, Ujieres).

Así, ha subrayado que se ha conseguido que, en las dos horas y media que dura el musical, se haga gala de un texto "muy rico, muy entretenido, que tiene rigor histórico y que recorre todas las etapas principales de su vida y toda la evolución de su historia" y que, sobre todo, "entretiene".

Maximiliano Martínez ha confesado que esta fue una de las "obsesiones" que tuvo cuando le llegó el texto de la obra ya que buscaba "contar al mundo quién fue Goya" pero, a la vez, "entretener".

En este sentido, ha asegurado que la obra consigue relatar "toda la vida y obra artística de un personaje tan ilustre y troncal dentro de la cultura de este país" como Francisco de Goya, pero también ofrecer "un enfoque diferente": "No solo vamos a recorrer toda su obra y su legado, sino también le vamos a poner foco a la parte más humana, a su vida, a sus amigos, sus amores, sus desamores, sus peripecias con la realeza y con la inquisición", ha apuntado.

MÚSICA EN "RIGUROSO DIRECTO"

Asimismo, ha destacado la presencia de siete actores en escena junto a una banda "maravillosa" que "nos regala música en un riguroso directo". Sobre esta cuestión, el actor Javier Godino ha añadido que está música, además de ser "muy divertida", "mezcla pop y clásico, como las contradicciones de Goya".

Respecto a las contradicciones de artista, Godino ha indicado que el musical permite exponerlas mostrando "su lugar en la corte como pintor de corte y, a la vez, su lugar como artista comprometido con el momento que estaban viviendo con los desastres de la guerra".

El musical incluye la historia de amor con la Duquesa de Alba, una relación que "no estaba demostrada", pero que los creadores de la obra han querido poner en escena.

De este modo, el espectáculo permite ver "el viaje de Goya, de un hombre apasionado, enamorado también de su obra y de sus amigos" y, también, cómo con la enfermedad "se va viendo su degeneración y cómo va confiando menos en el mundo, cómo se va encerrando y vemos de dónde nace el ego más oscuro y las pinturas negras.

"Hemos traído un Goya más sensible, más humano, que se le ve cómo un joven apasionado, con ganas de comerse el mundo, se va decepcionando", ha señalado, y ha añadido que, de todo esto, han conseguido hacer "momentos de comedia" y que "todo ese universo que se imagina trágico y doloroso, de alguna manera se haga popular".

Por su parte, la actriz Erika Bleda ha explicado que, para dar vida a su personaje, se ha basado en la documentación existente así como en el libreto de la obra donde ha podido descubrir a "una mujer extraordinaria".

PERSONAJES ILUSTRES

"Aunque ella era la que tenía el título de la Duquesa de Alba, abogaba mucho por estar presente en el contexto político y estar rodeada de las tertulias de la gente que opinaba, de compartir también el arte que ella misma generaba. Ella era mecenas de Goya pero tenía muy claro también qué quería, qué no quería y abogaba por su libertad y eso sí que está bastante relatado en la obra", ha señalado.

Asimismo, ha apuntado que en el musical también está relatada "la lucha entre la reina María Luisa y la duquesa de Alba, que es muy divertida". "Era una corte llena de cotilleos, porque, además, era 'vox populi', que no se llevaban bien y, además, se fastidiaban la una a la otra", ha indicado.

La narrativa de Goya trae también a escena a otro personaje ilustre, esencial en la vida del artista Diego Velázquez, quien cobra vida y guía a Goya a lo largo de su relato, mostrando "la vida interior, las dudas o los conflictos del artista, así como su motivación personal de ser recordado para siempre, de convertirse en un español universal como lo es Velázquez".

'La melodía de una leyenda' ha sido oficialmente incluido dentro del programa de actividades enmarcadas en la conmemoración del Bicentenario del Fallecimiento de Francisco de Goya, promovido por el Gobierno de España a través de la Comisión Nacional recientemente constituida para articular y coordinar las acciones culturales en torno a esta efeméride.