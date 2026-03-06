El Teatro Principal de València apuesta por "sello femenino y formato íntimo" con la obra 'Las dolientes'

El Teatro Principal celebra el Día de la mujer con la obra 'Las dolientes' - REMITIDA IVC

VALÈNCIA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Principal de València pone en cartel la obra 'Las dolientes', una pieza "con sello femenino y formato íntimo" que "aborda el proceso de investigación personal del duelo de la intérprete y directora Laura Romero, a partir de la muerte de su padre", según recoge la organización en un comunicado.

La función es una reflexión autorreferencial de Laura Romero con textos de Eva Mir que cuenta con las voces en off de la propia Laura y de Elena Córdoba. Incluida en el ciclo 'Poéticas del duelo' del Teatro Principal, en ella "se interroga sobre los modos de despedida, nuestra forma de relacionarnos con la muerte y la ausencia de colectividad en el duelo".

Se trata de "una pieza unipersonal que va tomando forma a partir de las primeras notas sobre mi propio duelo, allá por enero del 2023, nueve meses después de la muerte de mi padre", explica su directora, Laura Romero.

La escena es "un espacio blanco, desinfectado, una morgue, o un espacio eterno de luz". 'Las dolientes' es "un ritual de vida y muerte que nos reconoce provisionales". Tres actos, tres lenguajes y tres años de duelo han construido "una pieza en la que imaginar la propia muerte. Una carta de despedida sin esperar a la vejez o a la enfermedad".

Laura Romero ofrecerá un coloquio tras la función del día 8 de marzo en el que revelará cómo ha sido el proceso artístico y de creación de la pieza. Por su parte, las entradas se pueden adquirir en las taquillas de los teatros Principal y Rialto y en la taquilla online del IVC.