El Teatro Rialto acoge el 24 y 25 de enero el espectáculo de danza 'Perdón' de la compañía Losinformalls

Espectáculo de danza ‘Perdón’ - GVA

VALÈNCIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC), dependiente de la conselleria de Educación, Cultura y Universidades, lleva la danza al Teatro Rialto con el espectáculo 'Perdón' de la compañía Losinformalls. La pieza, creada, dirigida e interpretada por Luis García y Pere Joseph, se podrá ver el 24 y 25 de enero.

Clemente García y Beltrán Giménez colaboran en la dramaturgia con la compañía, que ha contado además con el trabajo de Janet Novas en el acompañamiento de movimiento y con Paul Traeumer a cargo de la composición musical, ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Sin moralismos ni respuestas cerradas, la compañía pone el cuerpo y el corazón en escena para compartir dudas, impulsos y contradicciones, y para reivindicar un arte "imperfecto, cercano y libre", que se construye en relación directa con el público.

"Partimos del deseo de bailar, de perdernos y de llevar el cuerpo y la escena a un lugar incómodo, frágil y vivo. 'Perdón' nace de nuestra relación con la danza: una mezcla de amor, rechazo, cansancio y necesidad. Nos interesa el límite como espacio de juego, de error y de riesgo, donde lo bello puede volverse grotesco y lo ridículo, profundamente honesto", afirman desde la compañía sobre el espectáculo 'Perdón'.

Losinformalls es una compañía de artes escénicas creada oficialmente en 2019 por Pere y Luis, "amigos desde hace casi media vida". Su trabajo se mueve entre la "danza, el teatro y lo inexplorado", y concibe la creación como "un estilo de vida basado en el movimiento, el humor, el riesgo y la agitación social".

Tras una larga trayectoria de investigación escénica iniciada en 2008, han estrenado cuatro piezas y desarrollado un lenguaje empático que conecta con públicos diversos desde la cercanía, la improvisación y el juego con los límites.

Las entradas están a la venta en las taquillas de los teatros Principal y Rialto y en la taquilla online del IVC.