Telecomunicaciones, bancos y viajes centran las más de 12.000 reclamaciones recibidas por Avacu en 2019

Publicado 23/01/2020 16:50:51 CET

VALÈNCIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu) recibió en 2019 un total de 12.378 consultas y reclamaciones y los sectores de telecomunicaciones, bancos y viajes coparon las protestas, según ha informado la entidad en un comunicado.

En concreto, 2.085 reclamaciones estaban relacionadas con los servicios de telecomunicaciones, 1.270 con bancos y financieras, 917 con el de viajes, 720 con el sector seguros y 458 con el suministro de electricidad.

Se mantiene, por tanto, la línea de los seis primeros meses del pasado año, que supusieron el fin de la hegemonía del sector de bancos y financieras tras años en los que las consultas y reclamaciones se habían disparado hasta cifras de récord en la asociación.

En cuanto a las telecomunicaciones, las quejas se deben sobre todo al incumplimiento de lo contratado, problemas para tramitar las bajas de los servicios contratados, errores en las facturas, y problemas a la hora de efectuar portabilidades y en las contrataciones telefónicas.

Respecto a los bancos, se centran en las comisiones, intereses de las tarjetas de crédito y en productos financieros, además de los remates finales en la tramitación de las reclamaciones por gastos hipotecarios.

El sector de viajes es uno de los que ha experimentado mayor aumento de quejas, pasando de cerca de 250 en el año 2014 a más de 900 el pasado año. Destacan las relacionadas con retrasos, cancelaciones, problemas con el equipaje e incumplimiento de las condiciones contratadas.

Le sigue el sector de seguros, habitual también en los cinco primeros puestos, con quejas sobre todo referidas al no reconocimiento de coberturas, a cómo realizar la no renovación de la póliza, la no tramitación de bajas o la modificación de las condiciones sin respetar el plazo legal.

En quinto lugar el sector de la electricidad, que supera a un clásico como es el de vivienda, acumula reclamaciones sobre problemas derivados de supuestas manipulaciones de contadores y sus efectos sobre las facturas regularizadoras, cuyos importes llevan aparejadas unas sanciones de cuantías elevadas, así como las supuestas altas fraudulentas en compañías realizadas por comerciales con praxis dudosa, problemas en la contratación y en la facturación o seguros de mantenimiento.