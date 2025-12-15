El teléfono 112 gestiona medio centenar de incidentes relacionados con el episodio de lluvias en la Comunitat Valenciana

Bomberos actuando en Vila-real - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

VALÈNCIA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El teléfono de Emergencias '1·1·2 Comunitat Valenciana' ha gestionado medio centenar de incidentes relacionados con el episodio de lluvias y tormentas causado por la borrasca Emilia, y que dio comienzo el sábado pasado con el establecimiento de la alerta roja en el litoral de Valencia, y naranja y amarilla en la práctica totalidad del territorio valenciano.

Según la secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, a primera hora de la mañana de este lunes se han actualizado las alertas en base a los avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y se han rebajado las alertas roja y naranja que seguían vigentes para establecer nivel amarillo por lluvias y tormentas en toda la Comunitat Valenciana.

Irene Rodríguez ha indicado en un comunicado que el episodio ha transcurrido "sin incidencias relevantes", aunque desde el Centro de Coordinación de Emergencias "continuamos haciendo seguimiento de todas las actuaciones que puedan producirse a causa de esta borrasca que está afectando en mayor o menor medida a las tres provincias valencianas".

Rodríguez ha desglosado por provincias los datos referidos a los incidentes gestionados por el teléfono de emergencias 1·1·2: en la provincia de Valencia se han registrado un total de 24, seguida de la provincia de Castellón, con 15 y Alicante, con 14.

La secretaria autonómica ha añadido que el episodio "no se ha dado aún por finalizado y que, por tanto, se recomienda que la ciudadanía siga observando las medidas preventivas básicas con respecto a este fenómeno de realizar desplazamientos sólo si son esenciales y no cruzar barrancos y cauces, aunque no exista agua en ese momento".

Por último, Irene Rodríguez ha recomendado informarse a través de los canales oficiales como la web del 1·1·2, www.112cv.gva.es; la red X @GVA112 o a través de la App GVA 112 Avisos (disponible en Google Play y App Store).