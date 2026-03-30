Telon Bizarro de Rambleta acoge 'Jesucristo Superestar' el Jueves Santo

'Jesucristo Superstar' Salta De La Pantalla Al Escenario En La Rambleta - REMITIDA RAMBLETA

VALÈNCIA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sala Rambleta de València prepara una experiencia performática en la que 'Jesucristo Superestar' (1973) "salta de la pantalla al escenario" la noche del Jueves Santo, 2 de abril, a las 21.30 horas. Un espectáculo en el que se volverá a abrir su ciclo "más irreverente y performático", Telón Bizarro.

Convertida en un hito tanto del cine como de la música, 'Jesucristo Superestar' supuso una relectura tan audaz como escandalosa del Evangelio. Ya desde su concepción como álbum conceptual, sus creadores entendieron que la música podía expresar aquello que las palabras no se atrevían a decir, ha explicado la sala en un comunicado.

El resultado es una obra que desafía las 'Sagradas Escrituras' y reimagina a sus personajes: un Judas complejo y protagonista, una María Magdalena atravesada por el deseo y un Pilatos con inesperado sentido del ritmo, todo ello acompañado por un coro que lanza una pregunta que resuenan: "Jesucristo, ¿quién eres tú? ¿Qué has sacrificado?".

Esta sesión, "fiel a la esencia de Telón Bizarro", contará con la participación como maestro de ceremonias de Vedra Ponte, una banda en directo que interpretará parte de la banda sonora y un elenco de artistas e "incomodadores" que convertirán la velada en una experiencia performática.

Telón Bizarro recupera así "el espíritu más puro y festivo" del cine de culto y las 'midnight movies' e invita al público a disfrutar de grandes clásicos desde una perspectiva "completamente nueva, colectiva y desinhibida".

Como ya es tradición en el ciclo, el público podrá traer su propia cena al teatro y, tras la performance, el Ram Club acogerá la postparty, donde Vedra Ponte volverá a tomar el control con su 'Ponte Karaoke'.