Temperaturas sin cambios y posibilidad baja de chubascos en el litoral de Valencia y Castellón

Archivo - Temperaturas sin cambios y posibilidad baja de chubascos este martes en el litoral de Valencia y Castellón - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los litorales de Valencia y Castellón pueden registrar chubascos durante la primera mitad del día, y en el interior de Castellón por la tarde en una jornada en la que las temperaturas se mantendrán sin cambios, según Aemet.

Así, la Comunitat Valenciana amanecerá este martes con el cielo con intervalos de nubes bajas y habrá nubosidad de evolución diurna en el interior del tercio norte.

El termómetro se mantendrá sin cambio y oscilará entre los 23º y los 30º en Alicante, entre los 22º y los 29º en Castelló de la Plana y entre los 23º y los 29º en València. Por su parte, el viento soplará flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo a componente este a partir de mediodía.