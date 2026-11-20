VALÈNCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas se mantendrán con ligeros cambios durante este viernes en la Comunitat Valenciana, aunque las máximas irán en descenso en el litoral del tercio norte. Además, habrá probabilidad de rachas fuertes en el interior del tercio norte.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), para esta jornada no se esperan fenómenos meteorológicos significativos y habrá intervalos de nubes medias y altas.

En las capitales de provincia, los termómetros oscilarán entre 24 y 13 grados en Alicante, 22 y 14 grados en València y 20 y 13 grados en Castelló de la Plana.

Soplará viento flojo del oeste con intervalos de moderado durante la mañana, que amainará durante las últimas horas de la tarde, con probabilidad de rachas fuertes en el interior del tercio norte.

Para este sábado 21 se prevén pocos cambios: intervalos nubosos de nubes altas, temperaturas mínimas en ascenso en el tercio norte y máximas en ascenso en Valencia.

El nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales para este viernes es bajo-medio (verde) en toda la Comunitat Valenciana, informa el 112.