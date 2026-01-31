El temporal deja esta noche vientos de hasta 122 km/h en Fredes y 100 en Vilafranca (Castellón)

Archivo - Varias personas en la playa de la Malvarrosa con fuertes rachas de viento. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El temporal ha dejado esta noche vientos de hasta 122 kilómetros por hora (km/h) en algunos municipios como el de Fredes, en Castellón, así como también de 100 km/h en Vilafranca, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

A estos municipios, los únicos que han alcanzado la barrera de los 100 km/h, les ha seguido Morella (94); Atzeneta del Maestrat (93); Orihuela (87); Aeropuerto de Alicante-Elche (82); Benidorm (80); Villena (79); Utiel (78); Xàtiva (77) Pinoso (72); Alicante (72); Xàbia (72) y Rojales (69).

"Hoy es un día muy adverso a causa de las fuertes rachas de viento, superiores de 80 km/h de forma generalizada, probablemente superiores a 90-100 en las provincias de Alicante y Castellón, donde mejor se canaliza el viento de noroeste", ha advertido Aemet en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Por su parte, desde los consorcios de bomberos de Valencia y Castellón han informado de que no ha habido incidentes relevantes esta noche por el viento. El de Alicante ha atendido un total de 56 servicios a causa de del viento y las zonas más afectadas han sido Elda, Benidorm y en menor medida Torrevieja. Las actuaciones más frecuentes han sido caídas de árboles, caídas de postes de luz, rotura de cristales y caídas de antenas.

El Consorcio ha informado también de un conato de incendio forestal en Jalón, provocado por el viento, y un vuelco de camión en la A-31 en Sax, también a causa del viento.