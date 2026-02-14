El temporal de viento deja rachas de 172 km/h en el Maestrat

Actuación de bomberos por el temporal de viento. - CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS ALICANTE
Europa Press C. Valenciana
Actualizado: sábado, 14 febrero 2026 9:57
   VALÈNCIA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El temporal de viento que afecta a la Comunitat Valenciana y por el que se ha decretado la alerta --que llega a roja en la provincia de Castellón-- ha dejado durante la madrugada rachas de hasta 172 km/h en algunas puntos del territorio, como Vilar de Canes y Rosell, todas en las áreas de las comarcas del Maestrat.

   De acuerdo a los datos facilitados por la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), las rachas de viento de mestral a lo largo de la madrugada han sido "salvajes", especialmente en el Maestrat.

   Un ejemplo es la población de Vilar de Canes, en l'Alt Maestrat, que ha registrado 171 km/h a les 04.20 horas o Bel, pedanía de Rosell, en el Baix Maestrat, con 172 km/h.

   Otros puntos donde el viento ha sido huracanado son, según los registros de la entidad, han sido Xert, en Castellón, (166 k/h); la Font de la Figuera (Valencia) hasta 134; Ayora (Valencia) con 106; Buñol (Valencia), con 98; Villena (Alicante), que ha llegado a rachas de 137 km; Confrides (Alicante), hasta 130, y Xixona (Alicante), con 122.

