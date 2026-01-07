Los termómetros se desploman por debajo de -7ºC en Ademuz (Valencia) en una noche gélida

Archivo - Imagen de frío - RICARDO RUBIO-EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha vuelto a vivir una noche muy fría, con temperaturas mínimas que han alcanzado -7,1 grados en Ademuz (Valencia), y la Navidad ha dado paso este miércoles a cielos prácticamente despejados.

Durante la pasada noche han sido negativas las mínimas registradas en las localidades castellonenses de Castellfort y Fredes (-5,9ºC) y Vilafranca (-5,3ºC), así como en las valencianas de Utiel (-4,5ºC) y Llíria (-4,1ºC), según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Otras mínimas muy bajas son las de Morella (Castellón), con -3,9ºC; Zarra (Valencia), con -2,6ºC; Fontanars dels Alforins (Valencia), con -2,2ºC; Villena (Alicante), con -2ºC; Atzeneta del Maestrat (Castellón), con -1,5ºC; Ontinyent (Valencia), con -1,2ºC; Alcoi (Alicante) y Barx (Valencia), con -0,8ºC, o Jalance (Valencia) con -0,7ºC.

En el aeropuerto de Valencia, en Manises, los termómetros han bajado hasta -0,5ºC, en Chelva (Valencia) a -0,4ºC, en Carcaixent y Xàtiva (Valencia) a -0,3ºC y en Bicorp (Valencia) a -0,2ºC.

Ya en valores positivos han rondado las mínimas en Benidorm (Alicante), con 0,4ºC; Castelló de la Plana, con 1ºC; Elx (Alicante), con 1,5ºC; Xàbia (Alicante), con 1,7ºC; Segorbe (Castellón), con 2,1ºC; València, con 2,2ºC; Novelda (Alicante) y Torreblanca (Castellón), 2,5ºC; Rojales (Alicante), con 2,6ºC, o Alicante y Miramar (Valencia) con 2,8ºC.

RÉCORD EN CUATRO AÑOS

Se trata de unas temperaturas mínimas que llevaban años sin registrarse en algunos observatorios como en de Almassora (Castellón), donde los termómetros no bajaban tanto desde el 5 de enero de 2021 (0,8°C). En el de València, desde el 31 de enero de 2023 (1,9°C). Y en el de Alicante, desde el 16 de enero del año pasado (2,2°C).

Tras esta noche gélida, el cielo está prácticamente raso en la Comunitat Valenciana durante este miércoles por la mañana, salvo alguna nubosidad alta en la comarca valenciana del Rincón de Ademuz.