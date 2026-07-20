Los termómetros rozan 43 grados en Jalance y superan 39 en Bejís y Orihuela

Archivo - Localización de Cofrentes, Jalance y Cortes de Pallás (Valencia) - GOOGLE MAPS - Archivo
VALÈNCIA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -
La localidad valenciana de Jalance ha registrado este lunes la temperatura máxima más elevada en la Comunitat Valenciana con hasta 42,7 grados, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Por debajo han quedado los registros máximos en Alcoi, con 40,5ºC; Zarra, 39,9ºC; Ademuz, 39,5ºC; Bejís, 39,1ºC; Orihuela, 38,8ºC; El Pinós, 38,4ºC; Atzeneta del Maestrat, 38,3ºC; Utiel, 38,3ºC; Villena, 37,8ºC; Chelva, 37,6ºC; Ontinyent, 37,1ºC; aeropuerto de Alicante-Elx, 37ºC; Montanejos, 36,9ºC; Fontanars dels Alforins, 36,8ºC, y Llíria, 36,6ºC.
En las capitales de provincia, las temperaturas máximas de este lunes no han sido tan elevadas: 35,1 grados en la ciudad de Alicante, 32,9 grados en Castelló de la Plana y 32 grados en València.
La Comunitat Valenciana tiene activos este lunes avisos de nivel naranja y amarillo por temperaturas máximas elevadas en el interior de Valencia y Alicante, que pueden ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes asociadas a tormentas en el interior por la tarde. Además, hay aviso amarillo por tormentas en el interior sur de Valencia.