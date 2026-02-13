Textilhogar se integrará en el escaparate de Feria Hábitat València

Archivo - Expositores en TextilHogar - FERIA HÁBITAT - Archivo

VALÈNCIA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las firmas de los sectores de textiles para el hogar, tapicería, decoración y contract que participen en la próxima edición de Textilhogar se integrarán en el escaparate de Feria Hábitat València con el objetivo de "potenciar y multiplicar las oportunidades de negocio".

El sector textil, que mantendrá su marca 'Textilhogar - Home Textiles Premium', aprovechará las sinergias entre los distintos sectores que participarán del 28 de septiembre al 1 de octubre en la cita conjunta en Feria Valencia: Feria Hábitat València, Textilhogar, Espacio Cocina SICI y, como novedad este año, la iniciativa 360 by Cevisama, según ha explicado Feria Hábitat en un comunicado.

Esta estrategia fue abordada recientemente en una reunión en la sede de la patronal textil Ateval, con la participación de una representación de empresas asociadas y expositoras de Textilhogar. Durante el encuentro, se ratificó una estrategia que "responde a la demanda actual del sector, alineada con la evolución del mercado, las nuevas tendencias en diseño y decoración, y la necesidad de ofrecer una visión más integrada del hábitat", ha señalado Feria Valencia.

En la jornada participaron el presidente de Ateval, Pepe Serna; el presidente del Comité Organizador de Textilhogar, José Ramón Revert; el presidente del Comité Organizador de Feria Hábitat, Vicente Pons; el director de Feria Hábitat València, Daniel Marco; el director de Textilhogar, Máximo Solaz, y la directora de Internacionalización de Ateval, Leila Bachetarzi.

UBICACIÓN "MÁS COHERENTE" Y ORDENADA POR ESTILOS

La nueva ordenación contempla la integración de los expositores de textil hogar dentro de Feria Hábitat València, pero con "una ubicación más coherente, alineada con las características, tipología de producto y posicionamiento de cada fabricante", ha señalado la institución.

El objetivo es "facilitar una mejor experiencia tanto para expositores como para visitantes profesionales y reforzar las oportunidades comerciales del sector".

Así, los fabricantes de textil hogar confeccionado, como protectores de colchón o ropa de cama, se ubicarán en la zona del descanso, junto a los fabricantes de colchones en los Pabellones 3 y 4 del Nivel 2. Por su parte, los editores textiles podrán exponer en el Pabellón 2 del Nivel 3, junto a las firmas de mueble de diseño, mientras que los fabricantes de tejidos de tapicería y decoración se distribuirán en áreas estratégicas dentro de los Pabellones 1 y 4 del Nivel 3.

"GANAR VISIBILIDAD"

Según ha señalado el presidente de Ateval, Pepe Serna, el cambio de modelo ferial responde a "una realidad del mercado que el propio sector venía planteando desde hace tiempo". "Integrar el textil dentro de una visión global del hábitat permite ganar coherencia, visibilidad y competitividad, y sitúa al textil hogar en el lugar estratégico que le corresponde dentro del diseño y la decoración", ha dicho.

En este sentido, Serna ha subrayado además que "el respaldo de las empresas confirma que el sector está preparado para evolucionar y aprovechar las sinergias que ofrece una feria más transversal, alineada con los nuevos modelos de consumo, prescripción y proyectos contract".

En este nuevo escenario, se mantiene la misión comercial inversa organizada desde Ateval, considerada una herramienta estratégica para atraer compradores y prescriptores internacionales clave y reforzar la proyección exterior de las empresas textiles expositoras.

Feria Valencia acogerá del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2026 la celebración conjunta de Feria Hábitat València, junto a Textilhogar, Espacio Cocina SICI y la nueva iniciativa 360 by Cevisama. Esta iniciativa prevé superar más de 110.000 m2 de superficie expositiva con cerca de 1500 firmas y marcas expositoras.