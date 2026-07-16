The Jacksons, Padre Guilherme y La Plazuela reanudan los Conciertos de Viveros tras la alerta roja

Conciertos de Viveros - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALENCIA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Conciertos de Viveros de València retoman este jueves su programación con tres nuevas citas musicales protagonizadas por The Jacksons, Padre Guilherme y La Plazuela, después de que las actuaciones previstas para los dos últimos días (Ana Torroja y UB40) tuvieran que ser suspendidas por las adversas condiciones meteorológicas, una decisión "adoptada exclusivamente por motivos de seguridad", subraya el Ayuntamiento.

Superado este episodio, los Jardines de Viveros vuelven a abrir sus puertas para recibir a miles de espectadores en una nueva semana de conciertos dentro de la Gran Fira de Juliol. La programación reúne tres propuestas muy diferentes que recorren el soul, el funk y el pop internacional de The Jacksons, la música electrónica de Padre Guilherme y la fusión de flamenco, electrónica y sonidos urbanos de La Plazuela.

"Los Conciertos de Viveros continúan ofreciendo una programación de primer nivel que reúne en València a artistas nacionales e internacionales de gran prestigio y que sigue despertando un importante interés entre el público", afirma la concejala de Fiestas, Mónica Gil, quien agradece "la comprensión demostrada por los asistentes durante estos últimos días, en los que la seguridad de las personas ha sido la prioridad absoluta del Ayuntamiento ante una situación meteorológica excepcional"..

La programación continúa este jueves con The Jacksons, herederos de una de las familias más influyentes de la historia de la música pop. El grupo repasará algunos de los grandes éxitos que marcaron una época y ofrecerá un espectáculo cargado de ritmo, soul y funk.

Este viernes será el turno de Padre Guilherme, cuya propuesta musical combina la música electrónica con "un mensaje de esperanza y convivencia, convirtiéndose en una de las actuaciones más singulares de esta edición de los Conciertos de Viveros".

Las propuestas de esta semana concluirán el sábado con La Plazuela, una de las formaciones con mayor proyección del panorama estatal, que llegará a València con un directo en el que fusiona flamenco, electrónica y sonidos urbanos.

Desde el inicio de esta edición, miles de personas han pasado por Viveros para disfrutar de una programación que ha reunido a artistas como Mikel Erentxun, Javi Medina, Generación 80&90s, Valeria Castro, Danny Ocean, Deep Purple, Garbage, Juan Magán o Ultraligera. Además de la programación musical, el recinto ofrece cada noche una oferta de restauración y servicios.

"Todavía quedan por delante algunas de las actuaciones más esperadas de esta edición y confiamos en que el público siga respondiendo con el mismo entusiasmo que ha demostrado desde el comienzo del ciclo. Los Conciertos de Viveros siguen siendo una cita imprescindible para disfrutar de la música en directo durante el verano en València", concluye la edil de Fiestas.