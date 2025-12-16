The Sisters of Mercy visitará en septiembre el Auditorio Roig Arena con sus grandes éxitos y nuevas creaciones

Cartel del concierto - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La banda inglesa The Sisters of Mercy actuará el próximo 27 de septiembre en el Auditorio Roig Arena de València, donde ofrecerá un concierto que combinará los grandes éxitos que han marcado la carrera de la banda con una batería de nuevas creaciones.

La actual formación de The Sisters of Mercy la componen el vocalista Andrew Eldrich, los guitarristas Ben Christo y Kai, y Doktor Avalanche a la caja de ritmos (en sustitución de la batería tradicional).

Su sonido fusiona rock con post punk que, acompañado por una estética visual sobria y teatral, hace de sus espectáculos en directo una experiencia única, destaca la organización en un comunicado.

Las entradas para el concierto de The Sisters of Mercy ya están a la venta en la web www.roigarena.com.