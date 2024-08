The Wailers convertirán el Rototom en una celebración de la figura de Bob Marley

The Wailers convierten este martes el Main Stage del Rototom Sunsplash en una celebración de la figura de Bob Marley en el 40 aniversario del álbum 'Legend'

The Wailers convertirán este martes el Main Stage del festival Rototom Sunsplash de Benicàssim en una celebración de la figura de Bob Marley en el 40 aniversario del álbum 'Legend'.

Tras las tres primeras jornadas del festival, que han reunido hasta el momento en Benicàssim a 100.000 amantes de la música jamaicana de más de 70 países, el Sunsplash encara el último tramo de su 29 edición, 'The Power of Utopia', con una propuesta artística en la que la esencia del rey del reggae se sentirá "con más fuerza si cabe", avanzan los organizadores.

En el año del estreno del biopic 'Bob Marley: One Love' y coincidiendo con el 40 aniversario del icónico álbum recopilatorio 'Legend', The Wailers se han embarcado en una gira mundial que hace parada en este festival para tocar en directo sobre el Main Stage las mejores canciones de este disco, el más vendido de Bob Marley.

Secundará la propuesta artística del Main Stage Johnny Clarke, otro de los grandes de la escena y uno de los históricos del reggae de raíz que sigue en activo, que irrumpirá en el festival junto a la londinense Dub Asante Band ft Matic Horns.

La llegada de Etana en 2008 a la escena del reggae jamaicano y global fue un soplo de aire fresco. Sus canciones de amor, pero también las de letras realistas sobre la crudeza del gueto marcan la carrera de esta cantante, que en los últimos años se ha acercado a los sonidos del afrobeats a través de colaboraciones con reconocidos artistas africanos como Stonebwoy y Naiboi.

El Main Stage sumará también en la velada de este martes a Chambao, quien representa a la escena española. Tras un parón escénico de cinco años, el regreso de la formación en 2023 fue una sorpresa. La banda ha alcanzado la fama al mezclar la tradición del flamenco con ritmos relajados de música electrónica y creando un género llamado 'flamenco chill'.

GUIÑO AL JAZZ EN LION STAGE

Además, el Rototom acogerá este martes el primer show de jazz, con toques de ska, del festival: 'Samuel Blaser Routes-A Tribute to the Music of Don Drummond'. Un homenaje del trombonista suizo Samuel Blaser, plasmado en su reconocido disco 'Routes', al legado de Don Drummond, el trombonista jamaicano, miembro y compositor de muchos temas de la banda Skatalites, de la que este 2024 se celebra su 60 aniversario.

Para este show único, Samuel Blaser ha creado una banda con grandes músicos internacionales de jazz: el quinteto que él mismo lidera y al que se unen el violinista cubano Omar Puente, Alex Wilson (teclados), Colin McNeish (bajo), y Kenrick Rowe (batería).

El talento emergente de la escena jamaicana llegará por partida doble al Lion Stage. Por un lado, de la mano del joven Jah Lil. Su inspiración proviene de iconos como Bob Marley y Burning Spear, pero también de los sonidos del soul estadounidense, como recoge su álbum debut, 'Can A Man Cry'.

Por su parte, Khalia es considerada como la nueva voz del reggae global. Nacida en Jamaica y afincada en Londres desde los seis años, fue descubierta artísticamente en 2016 por Shaggy y el productor Tony Kelly. Su estilo vocal seductor es cómodo tanto en ritmos reggae como en canciones pop o baladas de soul.

Jesse Royal, uno de los artistas jamaicanos contemporáneos más vinculados a la tradición del reggae, cerrará el cartel de Lion Stage este martes.

GENERAL LEVY EN LA DANCEHALL

Paralelamente, el escenario DanceHall dará la bienvenida a General Levy, icono de la escena jungle de UK, mientras Dub Academy afianza su perfil como encuentro mundial de la cultura sound system con Digital Dubs desde Río de Janeiro.

Sin dejar la agenda musical, la Reggae University reunirá a buena parte del elenco de artistas que nutre el cartel de este martes. Lo hará en la sesión coral 'Tings & Time. Reggae Today', que unirá a Jesse Royal, uno de los embajadores del reggae revival, y al talento emergente de Khalia, Jah Lil y Naomi Cowan para radiografiar el momento actual del reggae y su futuro más inmediato.

Seguirá, a cargo de House of Rastafari --área del festival donde conocer más sobre la cultura rastafari, a través de actividades diarias-- el seminario 'The Rastafari Sound System revolution', con la participación del conocido productor discográfico Kibir La Amlak, que estará en Dub Academy la noche del día 21,, y del embajador rasta Iqulah Rastafari.

ACTIVIDADES DE DÍA Y PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Musical y reflexiva será la jornada en Jamkunda. Por la tarde, en el área de debates Ataya de este espacio, el lema 'El poder de la utopía' saltará a escena el 20 de agosto con Loueila Mint, abogada y activista de derechos humanos de origen saharaui, y Sani Ladan, escritor camerunés y experto en geopolítica y relaciones internacionales.

El reto de la sesión será analizar cómo las fronteras físicas y las ocupaciones afectan a comunidades como el Sáhara y Palestina y reflexionar acerca de cómo las comunidades pueden organizarse para detener los abusos y violaciones de derechos humanos y lograr cambios determinantes.

Palestina estará presente en Magicomundo con motivo de la presentación de 'I malgrat tot, Palestina' de Zoo Il·lustrat, la colección con canciones de la banda valenciana Zoo ilustradas y con material didáctico. La publicación narra la historia de la ocupación de Palestina a través de la mirada de Amira y Ava, dos niñas separadas por un conflicto que dura demasiado tiempo.

El dilema 'Personas vs máquinas: la última frontera de los derechos' llegará al Foro Social. Una sesión para transitar sobre los límites éticos de la ciencia y la tecnología ante la evolución vertiginosa de la Inteligencia Artificial (IA), que ha generado la alerta de científicos y humanistas sobre las amenazas que puede desencadenar para la propia condición humana.

Esta cuarta sesión invitará a dos expertos en la materia con el objetivo de generar la conciencia colectiva necesaria para orientar con criterios de equidad y transparencia el futuro de la IA, de reivindicar nuevos derechos humanos al compás del desarrollo de esta revolución tecnocientífica y de proteger e incorporar los neuroderechos como garantía para defender la libertad en esa última frontera de la dignidad humana que es el cerebro.

Presentado por Ana Noguera, doctora en Filosofía y miembro del Consell Valencià de Cultura (CVC), el debate unirá al catedrático en Neurología en la Facultad de Medicina de Harvard y líder mundial en estimulación cerebral no invasiva y los neuroderechos Álvaro Pascual-Leone y al experto en IA Andrés Pedreño, catedrático en Economía Aplicada, doctor honoris causa por la Nottingam Trent University y exrector de la Universidad de Alicante.

El espacio de divulgación científica Discovery Lab ofrecerá '¿Por qué se extinguieron los dinosaurios?', con el catedrático de Astronomía y Astrofísica en la Universitat de València (UV) Vicent J. Martínez, o 'El despertar del monstruo Cthulhu', con Cristina Romera-Castillo, oceanógrafa del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona (ICM-CSIS). El matemático y presentador de Órbita Laika', Eduardo Sáenz de Cabezón, guiará junto a Albert Aparici, divulgador del Instituto de Física Corpuscular (IFIC) del CSIC y la UV la sesión 'Cuando el físico encuentra al matemático'.