El tiempo hoy en la Comunitat: chubascos de intensidad fuerte o muy fuerte en el litoral sur de Valencia y Alicante

Archivo - Una persona camina bajo la lluvia, a 15 de septiembre de 2023, en València, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana espera una jornada con probabilidad de chubascos de intensidad fuerte o muy fuerte localmente en el litoral del sur de Valencia y el litoral de Alicante hasta el mediodía.

De acuerdo a la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el cielo será nuboso en la mitad sur la primera mitad del día, tendiendo a intervalos nubosos por la tarde, e intervalos nubosos en la mitad norte.

También, hay probabilidad de chubascos acompañados de tormenta en la mitad sur la primera mitad del día, que podrán ser de intensidad fuerte o muy fuerte localmente en el litoral del sur de Valencia y en el litoral de Alicante. Las temperaturas, por su parte, no registrarán cambios, salvo un ascenso ligero de las máximas en la mitad norte.

El viento soplará flojo de componente norte en el litoral a primeras horas, con intervalos de moderado en la mitad sur del litoral, y de dirección variable en el resto; al mediodía girará a componente este y aumentará a moderado en la mitad sur de Alicante.

En cuanto a los termómetros, Alicante alcanzará una máxima de 28 grados centígrados y una mínima de 19; València, 26 y 16 y Castelló de la Plana, 28 y 17.

Según el último boletín informativo emitido --sobre las 9.30 horas-- por el Centro de Coordinación de Emergencias de Generalitat en el que actualiza sus alertas por fenómenos meteorológicos, se decreta alerta naranja por lluvias en el litoral norte y litoral sur de Alicante, alerta por lluvias nivel amarillo en el litoral sur de Valencia y alerta por tormentas nivel amarillo en el litoral sur de Alicante.