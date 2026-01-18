El tiempo hoy en la Comunitat: cielo nuboso y temperaturas mínimas en descenso

Archivo - Amanecer nublado en Valencia imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este domingo con cielo nuboso y espera precipitaciones en Castellón y en el resto del litoral, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además, esta jornada la cota de nieve girará en torno a 1.200-1.400 metros en el tercio norte y 1.000-1.200 metros en el resto de la autonomía.

Las temperaturas mínimas bajarán, mientras que las máximas no anotarán cambios. Así mismo, se esperan heladas débiles en el interior.

Por otro lado, habrá viento moderado de componente norte en el litoral de la Comunitat y, en el resto, viento flojo con intervalos de moderado de dirección variable, con predominio de la componente oeste por la mañana y de la componente este por la tarde.

En cuanto a las temperaturas por capital de provincia, en Alicante y Valencia se alcanzarán los 5ºC de mínima y 15ºC de máxima; y, en Castelló, 7ºC de mínima y 13ºC de máxima.