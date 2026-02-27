El tiempo hoy en la Comunitat: cielo poco nuboso y temperaturas sin cambios

La Comunitat Valenciana ha amanecido este viernes con cielo poco nuboso aunque se esperan bancos de niebla o intervalos matinales de nubes bajas en el litoral y prelitoral y brumas o bancos de niebla en depresiones interiores a primeras horas.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas no registrarán hoy cambios significativos respecto a este jueves.

Así mismo, esta jornada habrá viento flojo de dirección variable que tenderá a componente este al mediodía con intervalos ocasionales de moderado en el litoral de Valencia por la tarde.

