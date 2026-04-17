El tiempo hoy en la Comunitat: cielo poco nuboso y temperaturas mínimas en descenso

Archivo - La Comunitat amanece con inervalos nubosos que se irán despejando - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este viernes con cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas, y registrará un descenso de las temperaturas mínimas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además, esta jornada, en el litoral, habrá intervalos de nubes bajas con probables bancos de niebla locales a primeras y últimas horas.

Por su parte, las temperaturas máximas irán en ascenso en el interior de la mitad norte de la autonomía y, en el resto, no habrá cambios. También se espera viento flojo de dirección variable y predominarán por la tarde las componentes sur y este con intervalos de moderado.