El tiempo hoy en la Comunitat: cielos poco nubosos, temperaturas en descenso y rachas de viento fuertes

VALÈNCIA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha arrancado el día con el predominio de cielo poco nuboso, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En cuanto a las temperaturas, estas irán en descenso de forma más acusada en las máximas del interior de Castellón.

Respecto al viento, habrán rachas muy fuertes de componente oeste, especialmente en el interior del tercio norte durante la primera mitad del día.

Por su parte, las temperaturas mínimas en Alicante serán de 11°C mientras que las máximas ascenderán a 19. En Castellón, la mínima descenderá a 10 y la máxima anotará 18. Finalmente, en València los termómetros marcarán 11 de mínima y 17 de máxima.