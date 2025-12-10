El tiempo hoy en la Comunitat: intervalos nubosos en el interior y temperaturas mínimas en ligero ascenso

Archivo - Amanecer en Canet (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este miércoles con intervalos nubosos en el interior y temperaturas mínimas en ligero ascenso, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además, esta jornada se esperan brumas y bancos de niebla al final del día en el interior de Valencia y de Alicante.

Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso o no anotarán cambios, mientras que las máximas bajarán, salvo en el litoral de Castellón, donde se esperan ascensos.

Así mismo, hoy habrá viento flojo variable con predominio de la componente oeste por la mañana que tenderá por la tarde a nordeste flojo en el litoral, con aumentos ocasionales de intensidad al final del día.