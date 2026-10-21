El tiempo hoy en la Comunitat: intervalos nubosos y temperaturas con cambios ligeros

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Europa Press C. Valenciana
Publicado: miércoles, 21 octubre 2026 8:53
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VALÈNCIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este miércoles con intervalos nubosos, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé temperaturas con cambios ligeros.

Así, la provincia de Alicante anotará una mínima de 17ºC y una máxima de 28ºC; la de Castellón, de 14 y 24; y, la de Valencia, de 15 y 25ºC.

Además, esta jornada habrá viento que irá de flojo a moderado, de componente oeste. Rolará a este a partir del mediodía en el litoral central de la Comunitat y se mantendrá de oeste para el resto.

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