El tiempo hoy en la Comunitat: temperaturas en descenso y siguen las rachas de viento

VALÈNCIA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este viernes con cielo poco nuboso y registrará un descenso de las temperaturas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé que continúen las rachas muy fuertes de viento en los interiores de Castellón y Valencia por la mañana.

Esta jornada, además, hay probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas en el interior de la autonomía.

Así mismo, la cota de nieve se sitúa este viernes en torno a 1.300-1.500 metros y las temperaturas anotarán un descenso, han indicado las mismas fuentes.