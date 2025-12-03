El tiempo hoy en la Comunitat: temperaturas máximas en descenso y posibles rachas de viento en el norte de Castellón

Archivo - València - AEMET - Archivo

VALÈNCIA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este miércoles con cielo poco nuboso y temperaturas máximas en descenso en Castellón y Alicante, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así mismo, esta jornada habrá heladas débiles en puntos aislados del interior de la mitad norte de la autonomía, han indicado las mismas fuentes.

Por otro lado, se espera viento moderado a fuerte del oeste y noroeste con probabilidad de rachas muy fuertes en el norte de Castellón y en puntos expuestos del resto del interior.