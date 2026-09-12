El tiempo este sábado en la Comunitat Valenciana: nubes bajas y temperaturas mínimas en ligero ascenso

Archivo - Varias personas disfrutan del buen tiempo en la playa, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana prevé una jornada con el cielo con intervalos de nubes bajas por la mañana, con tendencia a disminuir a poco nuboso por la tarde.

Según desprende la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas mínimas registrarán un ascenso ligero en la mitad norte y cambios ligeros en el sur; máximas sin cambios, salvo en el interior de Valencia donde descenderán ligeramente.

El viento, por su parte, soplará flojo de dirección variable, cambiando en horas centrales a componente este, con algún intervalo moderado en el sur de Alicante e interior de Valencia.

En cuanto a los termómetros en las tres capitales de provincia, València registra una mínima de 19 grados y podrá alcanzar hasta los 28 como máxima; Alicante, 18 y 30 y Castelló de la Plana, 18 y 29.